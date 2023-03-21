"Поставки боеприпасов России уже идут": Яковенко объяснил, насколько далеко зайдет Китай

Если Китай начнет поставлять России напрямую свои самолеты – это будет ужасно, считает социолог.

Яковенко объяснил, насколько далеко зайдет Китай в поставках оружия России / скриншот YouTube

Китай может пойти на поставки оружия России не только путем третьих стран, но напрямую передавать вооружения Москве, заявил российский оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко.

В интервью Главреду он отметил, что оружие может поставляться как напрямую, так и при посредничестве различных предприятий, частных фирм или, к примеру, Беларуси. Существует огромное количество возможностей.

"Поставки боеприпасов, в принципе, уже идут. Если Китай начнет поставлять России напрямую свои самолеты – да, это будет ужасно, и обернется для Пекина серьезнейшими санкциями. Однако, что будет, если Москве поставят беспилотники? Дроны у КНР очень неплохие," - отметил Яковенко.

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По его словам, ведение зубодробительных санкций против КНР за поддержку РФ приведет к удару и по экономике США. И вопрос в том, насколько Вашингтон будет готов к запуску серьезных ограничений против Пекина.

Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

"В контексте анализа ситуации нужно не забывать о президентских выборах в США, которые состоятся в следующем году. За право представлять Республиканскую партию сейчас борются Дональд Трамп и Рон Десантис, которые сегодня выступают против оказания военной помощи Украине", - подытожил эксперт.

Война в Украине: позиция Китая

Ранее во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины.

Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

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