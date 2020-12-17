"Как поддерживали, так и будем": Путин предупредил Киев о большой поддержке Кремлем Донбасса

Российский президент оценил отношения Украины и РФ в вопросе конфликта на Донбассе.
Пресс конференция Путина 2020 - президент РФ дал оценку перспективам развития отношений между Киевом и Москвой.
Трансляция мероприятия доступна на портале YouTube.
"Что касается перспектив в развитии отношений России и Украины, это будет во многом зависеть от украинских властей. Не скажу "от Украины" – от украинских властей. Практически все предыдущие приходили с лозунгом прекращения конфликта [на Донбассе - Главред], объединения страны, но ничего не получается. Потому что они приходя к власти, опираются на большинство, а попадая туда, начинают колебаться и оглядываться на крайне националистические силы. И процесс замирает", - заявил он.
По мнению президента РФ, после смены Петра Порошенко на посту президента Украины Владимиром Зеленским ничего кардинально не изменилось во многих важных аспектах.
"Так же происходит и сейчас. Ничего не разблокировано в плане экономических и социальных связей, в плане политического урегулирования. Более того, официальные лица в Киеве много раз уже публично заявляли, что они не собираются выполнять Минские соглашения. Которые подтверждены ООН и приняли силу международного закона. Поэтому пересмотреть в одностороннем порядке ничего не удастся. Конфликт в Донбассе рано или поздно будет урегулирован, остается вопрос "когда". Россия как поддерживала Донбасс, так и будет. И будет даже наращивать нашу поддержку Донбасса", - подытожил Путин.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- В понедельник, 7 декабря, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили соблюдение перемирия на Донбассе.
- Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры стран с удовлетворением констатировали, что в целом соблюдается перемирие на Донбассе
- До того пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил - ситуация с военным конфликтом в Нагорном Карабахе ничуть не свидетельствует о том, что Киев может провести военную операцию по возвращению Донбасса в состав Украины.