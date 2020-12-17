"Как поддерживали, так и будем": Путин предупредил Киев о большой поддержке Кремлем Донбасса

Владимир Путин / Reuters

Пресс конференция Путина 2020 - президент РФ дал оценку перспективам развития отношений между Киевом и Москвой.

Трансляция мероприятия доступна на портале YouTube.

"Что касается перспектив в развитии отношений России и Украины, это будет во многом зависеть от украинских властей. Не скажу "от Украины" – от украинских властей. Практически все предыдущие приходили с лозунгом прекращения конфликта [на Донбассе - Главред], объединения страны, но ничего не получается. Потому что они приходя к власти, опираются на большинство, а попадая туда, начинают колебаться и оглядываться на крайне националистические силы. И процесс замирает", - заявил он.

По мнению президента РФ, после смены Петра Порошенко на посту президента Украины Владимиром Зеленским ничего кардинально не изменилось во многих важных аспектах.

"Так же происходит и сейчас. Ничего не разблокировано в плане экономических и социальных связей, в плане политического урегулирования. Более того, официальные лица в Киеве много раз уже публично заявляли, что они не собираются выполнять Минские соглашения. Которые подтверждены ООН и приняли силу международного закона. Поэтому пересмотреть в одностороннем порядке ничего не удастся. Конфликт в Донбассе рано или поздно будет урегулирован, остается вопрос "когда". Россия как поддерживала Донбасс, так и будет. И будет даже наращивать нашу поддержку Донбасса", - подытожил Путин.

Читайте такжеКравчук назвал главную цель Путина и России на Донбассе

Напомним, ранее Главред сообщал: