Какие компании продолжают работать в России

Порядка 300 мировых брендов уже вышли из российского рынка из-за ее агрессии против Украины. Но вместе с этим, есть компании, которые продолжают зарабатывать деньги, окровавленные украинской кровью, пишет 24 канал.

Кто продолжает работу в России

Metro – немецкая торговая сеть продолжает свою деятельность в России. В компании прикрываются судьбой 10 тысяч своих работников.

Ашан – французская сеть гипермаркетов продолжает работу в России.

Herbalife - компания по продажам здорового питания.

Nestle – швейцарский производитель продуктов.

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Пищевые компании Cargill, Grupo Bimbo, Mondelez и агрокомпания Bunge.

Mars – производитель батончиков Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M's.

Burger King с 800 торговыми точками и сеть Papa John's.

Гостиницы - Hilton, Accor, Hyatt, Intercontinental Hotels и Marriott.

Uniqlo – японский бренд одежды. Также турецкий бренд одежды LC Waikiki.

Некие фармацевтические и хим компании - Abbot Labs, AbbVie, AmerisourceBergen и Dow.

Промышленные компании Arconic, Greif, 3M, Otis Worldwide, Timken пока работают.

Строительная компания Mohawk Industries и компания, продающая строительные материалы, Leroy Merlin.

Производители автошин Bridgestone Tire и Pirelli и компания по обслуживанию Caterpillar, а также один из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей Cummins и машиностроительная компания Deere.

Австрийский Raiffeisen Bank и Citi.

Также в России остались работать Citrix, Coty, Ferragamo, Kimberly-Clark, Logitech, Whirlpool, Philip Morris (Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, IQOS).

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