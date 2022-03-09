УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Какие компании продолжают работать в России

9 марта 2022, 16:53

300 мировых брендов уже вышли из рынка РФ.

Порядка 300 мировых брендов уже вышли из российского рынка из-за ее агрессии против Украины. Но вместе с этим, есть компании, которые продолжают зарабатывать деньги, окровавленные украинской кровью, пишет 24 канал.

Кто продолжает работу в России

Metro – немецкая торговая сеть продолжает свою деятельность в России. В компании прикрываются судьбой 10 тысяч своих работников.

Ашан – французская сеть гипермаркетов продолжает работу в России.

Herbalife - компания по продажам здорового питания.

Nestle – швейцарский производитель продуктов.

Реклама

Пищевые компании Cargill, Grupo Bimbo, Mondelez и агрокомпания Bunge.

Mars – производитель батончиков Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M's.

Burger King с 800 торговыми точками и сеть Papa John's.

Гостиницы - Hilton, Accor, Hyatt, Intercontinental Hotels и Marriott.

Uniqlo – японский бренд одежды. Также турецкий бренд одежды LC Waikiki.

Некие фармацевтические и хим компании - Abbot Labs, AbbVie, AmerisourceBergen и Dow.

Промышленные компании Arconic, Greif, 3M, Otis Worldwide, Timken пока работают.

Строительная компания Mohawk Industries и компания, продающая строительные материалы, Leroy Merlin.

Производители автошин Bridgestone Tire и Pirelli и компания по обслуживанию Caterpillar, а также один из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей Cummins и машиностроительная компания Deere.

Австрийский Raiffeisen Bank и Citi.

Также в России остались работать Citrix, Coty, Ferragamo, Kimberly-Clark, Logitech, Whirlpool, Philip Morris (Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, IQOS).

Читайте также:

viber
война в Украине война России и Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Какие компании продолжают работать в России». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 7 марта 2022: Тельцам – враги, Ракам – интригиГороскоп на сегодня, 7 марта 2022: Тельцам – враги, Ракам – интриги Зеленский назвал причину, почему не хочет эвакуироваться из КиеваЗеленский назвал причину, почему не хочет эвакуироваться из Киева Польша отказалась передавать Украине истребителиПольша отказалась передавать Украине истребители Почему война неизбежно придет в РоссиюПочему война неизбежно придет в Россию США разрешили НАТО поставлять боевые самолеты в УкраинуСША разрешили НАТО поставлять боевые самолеты в Украину

Последние новости

17:41

Украинские мужчины пытались покинуть страну по паспортам РФ

17:16

"Роддома больше нет, много раненых и убитых женщин": войска РФ разбомбили больницу в МариуполеВидео

17:16

200 рублей за доллар – не предел: как в России хоронят рубльмнение

17:09

"Мы проникли, как военные преступники": пленные русские военные извинились перед украинцами

16:53

Какие компании продолжают работать в РоссииВидео

Реклама
16:47

Как готовить бездрожжевой хлеб: рецепт за 20 минутВидео

16:25

В РФ уже отрицают, что хотели свергнуть действующую власть в Украине

16:24

Германия точно не будет отправлять военные самолеты в Украину - ШольцВидео

16:18

Кирилл Тимошенко: Из Энергодара началась эвакуация людей, на очереди другие города

15:58

Российские оккупанты захватили спасательное судно и ведут его в СевастопольВидео

15:51

"Дали разрешение стрелять по гражданским": пленный офицер рассказал, как РФ хотела захватить ХарьковВидео

15:35

Зеленский пережил уже более десяти попыток покушенияВидео

15:19

В ОП заявили, что не знали дату нападения РФВидео

15:14

Нападение РФ на каналы поставки помощи НАТО будет означать нападение на весь Альянс – Столтенберг

15:13

Какие победы Путин может одержать в войне против Украинымнение

14:42

Еврокомиссия расширила санкции против России и БеларусиВидео

14:38

Оккупанты полностью обесточили Чернобыльскую АЭС: чем это грозит

14:28

Украина ввела контроль цен на ряд продуктовВидео

14:14

Враг готовится наступать на Киев и Сумы, а в Херсон ввел Росгвардию: свежие данные от ГенштабаВидео

14:12

Владимир Зеленский: Враг завел в Украину всех, кого могВидеоблоги

Реклама
13:51

Как сделать подушку для сна – полезные лайфхаки

13:46

США планируют убить последнюю надежду Путинамнение

13:31

Зеленский пригрозил украинским политикам которые "ищут ниточки в Россию": "Вижу, что вы делаете"

12:57

Великобритания арестовала первый российский самолет после введения санкций

12:51

"Послушайте, у нас война": Зеленский поторопил США с решением о передаче польских самолетов УкраинеВидео

12:49

Как защититься от радиации в домашних условиях: что делать при радиационной опасности

12:33

Оккупанты или замерзнут, или убегут: техника РФ превратится в 40-тонные морозильники - The Times

12:26

Максимальный масштаб угрозы: Зеленский заявил, что враг завел в Украину всех, кого могВидео

12:13

"И это вторая армия мира?": украинские военные показали плачевное состояние российской техникиВидео

11:55

Ученые-евреи назвали фашизмом агрессию путинской россии против Украины

11:55

ВСУ стирает с лица земли технику оккупанта - за неделю потери врага увеличились вдвое, - CNNВидео

11:35

Враг убивает, насилует и мародерит: в ГСЧС назвали самый сложный регион в Украине

11:22

Работает Javelin: ВСУ филигранно уничтожили технику противника на ХарьковщинеВидео

11:10

Что делать, чтобы не замерзнуть в бомбоубежище - советы, как сохранить тепло

11:02

США не могут прикрыть Украину "Железным куполом", но обещают военную помощь - Нуланд

10:49

США сдает назад: американский бизнес просит Белый дом о послаблении санкций для России - Reuters

10:32

В Днепре для эвакуирующихся развернули пункт обогрева – Днепр ОВГА

10:27

Итоги двух недель войны в Украине: почему у россиян скисают мордымнение

10:26

Эвакуация из Сум продолжится сегодня, 9 марта – ОП

10:20

Гороскоп на завтра, 10 марта 2022: Ракам – большая удача, Львам – судьбоносная встреча

Реклама
10:12

Британская разведка: украинская ПВО добилась значительных успехов против боевых самолетов РФ

10:08

"Зеленые коридоры" откроются из 10 городов, Украина призвала РФ не нарушать договоренности – ВерещукВидео

09:49

"Очень опасная ситуация": МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга на ЧАЭС

09:46

Война в Украине: россияне уже потеряли более 12 тысяч солдат и 317 танков

09:43

Россия возвращается в тот Советский союз, о котором так мечталамнение

09:32

Разбитый мост в Ирпене и позиции оккупантов: появились спутниковые фото Киевщины

09:27

"Я останусь в городе до победы": в Харькове захватчики убили 21-летнюю волонтерку и учительницуВидео

09:09

Россияне пытают персонал захваченной ЗАЭС и готовят провокацию

08:45

Почему Украине рано радоваться санкциям против Россиимнение

08:41

Остались только обломки: в ВСУ показали, как уничтожили колонну вражеской техники на ХарьковщинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять