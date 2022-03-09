Какие компании продолжают работать в России

300 мировых брендов уже вышли из рынка РФ.
Порядка 300 мировых брендов уже вышли из российского рынка из-за ее агрессии против Украины. Но вместе с этим, есть компании, которые продолжают зарабатывать деньги, окровавленные украинской кровью, пишет 24 канал.
Кто продолжает работу в России
Metro – немецкая торговая сеть продолжает свою деятельность в России. В компании прикрываются судьбой 10 тысяч своих работников.
Ашан – французская сеть гипермаркетов продолжает работу в России.
Herbalife - компания по продажам здорового питания.
Nestle – швейцарский производитель продуктов.
Пищевые компании Cargill, Grupo Bimbo, Mondelez и агрокомпания Bunge.
Mars – производитель батончиков Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M's.
Burger King с 800 торговыми точками и сеть Papa John's.
Гостиницы - Hilton, Accor, Hyatt, Intercontinental Hotels и Marriott.
Uniqlo – японский бренд одежды. Также турецкий бренд одежды LC Waikiki.
Некие фармацевтические и хим компании - Abbot Labs, AbbVie, AmerisourceBergen и Dow.
Промышленные компании Arconic, Greif, 3M, Otis Worldwide, Timken пока работают.
Строительная компания Mohawk Industries и компания, продающая строительные материалы, Leroy Merlin.
Производители автошин Bridgestone Tire и Pirelli и компания по обслуживанию Caterpillar, а также один из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей Cummins и машиностроительная компания Deere.
Австрийский Raiffeisen Bank и Citi.
Также в России остались работать Citrix, Coty, Ferragamo, Kimberly-Clark, Logitech, Whirlpool, Philip Morris (Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, IQOS).
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