"Какого черта мы ждем?": Джонсон раскритиковал Запад за промедление с помощью Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал союзников усилить военную помощь Украине, чтобы обеспечить ее скорейшую победу в войне.
Джонсон призвал не верить в то, что украинцев можно каким-то образом убедить сложить оружие.
"Они воюют не по нашему приказу и не остановятся, потому что мы так говорим. Они ведут войну за независимость, потому что отказываются подчиниться террору и потому, что хотят, чтобы их страна была свободной. Они находят идею переговоров смехотворной", — написал политик в колонке для Spectator.
Экс-премьер отметил, что украинские воины не потеряли решимость и не понимают, как можно верить словам российского диктатора Владимира Путина.
"Они хотят от нас только одного: оружия, чтобы завершить дело, и поэтому я просто не понимаю, почему мы продолжаем тянуть с этим. Почему мы всегда такие медленные? Как мы можем посмотреть этим людям в глаза и объяснить задержку?", — написал он.
Джонсон уверен, что Украина победит в войне, однако Западу стоит ускорить и усилить военную помощь, чтобы погибло меньше украинцев.
"Не можем ли мы, во имя всего святого, оказать украинцам сейчас военную помощь, в которой они нуждаются, чтобы довести дело до скорейшего завершения, чтобы меньше людей было брошено в склеп этого бессмысленного конфликта? Я уже спрашивал и спрашиваю еще раз: какого черта мы ждем?", — резюмировал он.
Как сообщал Главред, ранее Борис Джонсон призвал правительство поставить Украине британские военные самолеты Typhoon. Политик уверен, что Украина может отвоевать свои территории, которые оккупировала страна-агрессор Россия, если у Киева будут истребители для уничтожения артиллерийских позиций РФ и центров управления и контроля.
Также Джонсон заявлял, что полномасштабного вторжения России в Украину можно было бы избежать, если бы Запад имел смелость и последовательность в том, чтобы привести Украину в НАТО.
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