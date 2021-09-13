Капкан для Украины с Россией и слова Зеленского: эксперт предупредил об опасности большой войны

Украина и Россия постоянно находятся на грани большой войны - эксперт / УНИАН

Украина и Россия постоянно находятся на грани начала полномасштабных вооруженных действий. В такой ситуации вспышка может привести к большой войне. Обстановка стала капканом для двух стран, которые будут вынуждены в любом случае отвечать на действия друг друга. Сейчас обстановка похожа на апрель-май нынешнего года, когда мог начаться крупный военный конфликт. Об этом заявил российский политтехнолог Глеб Павловский.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Москва на удивление сдержанно отреагировала на слова Зеленского по поводу возможного полномасштабного военного конфликта двух стран. Однако ситуация по-прежнему сложная, а обе страны остаются на грани открытой войны.

"Меня удивило, что ответ (России на слова Зеленского о войне) был сравнительно сдержанный. Я мог бы ожидать какого-то более истерического ответа. Если говорить о фактической стороне дела, ничего хорошего в нынешнем положении нет, и действительно стороны находятся все время на грани начала войны. Это связано не только с планами, война не всегда идет по плану. При таком состоянии фронта она может действительно возникнуть, а если возникнет, то очень быстро станет полномасштабной, поскольку там завязано много интересов многих стран", - сказал Павловский.Читайте такжеЕсли Путин пойдет на Украину войной, никто не станет силой возвращать Донецк и Луганск

Также он добавил, что нынешняя обстановка – это капкан для России и Украины, так как стороны вынуждены будут отвечать на любые действия друг друга. Сейчас оба государства находятся в ситуации апреля-мая нынешнего года, когда начало большой войны было наиболее вероятно.

"Что бы ни сделала Россия, Украина вынуждена будет отвечать, что бы ни сделала Украина – Россия с большим удовольствием ответит. В этом проблема, а вовсе не в справедливости, она начнется уже потом, где-то после войны. Пока мы находимся в ситуации апреля-мая этого года, когда война чуть было не началась", - подчеркнул Глеб Павловский.

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Заявления о большой войне России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ранее на форуме Ялтинской европейской стратегии не исключил полномасштабного военного столкновения с Россией. При этом он считает, что такой шаг станет самой большой ошибкой Москвы.

Зеленский также заявил, что отношения между Украиной и Россией, а также двумя народами, стали враждебными. Однако несмотря на российскую информационную политику, есть и умные россияне, которые с уважением относятся к украинской государственности.

В Кремле в ответ сказали, что Москва, дескать, с "сожалением" относится к словам Зеленского. Пресс-секретарь главы РФ Песков назвал "апокалиптическим" сценарий большой войны России и Украины.