"Мог умереть": всплыли подробности загадочного исчезновения Ким Чен Ына

Ким Чен Ын умер - СМИ выяснили подробности о лидере КНДР / Reuters

Из-за того, что вот уже более двух недель лидер КНДР Ким Чен Ын не появляется на публике, в СМИ появилась информация о его болезни и даже смерти.

По информации западных СМИ, в Северную Корею недавно отправились специалисты из Китая, среди которых присутствуют медики.

Источники в Северной Корее говорят о том, что Ким Чен Ын жив и очень скоро появится на публике. В то же время, в разведке США заверяют, что у лидера КНДР действительно были проблемы со здоровьем.

По наблюдениям журналистов, корейские СМИ в последний раз писали о местонахождении Ким Чен Ына еще 11 апреля.

СМИ успели "похоронить" вождя КНДР / Апостроф

Тем временем некоторые СМИ Китая и Гонконга уже "похоронили" Ким Чен Ына. В сети даже появилась фотография по этому поводу.

По данным NYP, вице-директор гонконгского спутникового телевидения HKSTV, вещание которого поддерживает Пекин, сообщил со ссылкой на "очень солидный источник", что Ким Чен Ын умер. В то же время японские СМИ пишут, что лидер КНДР находится в "вегетативном состоянии" после операции.

По другим неподтвержденным сообщениям, которые связывают с высокопоставленными партийными источниками в Китае, говорится о том, что операция по установлению стента северокорейскому лидеру прошла неудачно из-за ошибки хирурга.

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Как ранее писал Главред, Ким Е Чжон, младшая сестра северокорейского диктатора КНДР Ким Чен Ына, может его заменить на посту. Слухи о возможной преемнице диктатора КНДР появились после того, как в СМИ просочились сведения о том, что тот перенес тяжелую операцию на сердце.

Напомним, руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын стал посмешищем Сети - из-за восхождения на священную гору Пэктусан верхом на белом коне.