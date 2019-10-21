Астролог объяснил, почему Ким Чен Ын и Путин скрывают дату рождения

Астролог рассказал, к чему приведет увлеченность Ким Чен Ына ядерным оружием / Reuters

Некоторые первые лица разных государств и известные деятели предпочитают скрывать свою реальную дату рождения. Из современных правителей такую информацию о себе не разглашает лидер КНДР Ким Чен Ын. Говорят, что он родился то ли 5 июля 1984 года, то ли 8 января 1982-1984 года. И при этом не ясно, является ли какая-то из этих дат реальной.

К слову, Усама бен Ладен тоже держал в секрете свою дату рождения. Астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал, кто из политиков и зачем скрывает свою реальную дату рождения.

"Эта практика распространена на востоке. Особенно на Дальнем востоке люди верят, что сокрытие даты и времени рождения делает человека неуязвимым. Так, я думаю, что именно этим отчасти объясняется непотопляемость и неуязвимость Владимира Путина. Я все меньше и меньше верю в то, что он родился 7 октября 1952 года. Он сам и то, как складывается его судьба, говорят о том, что он родился в другой день", - отметил астролог.

Читайте такжеАстролог спрогнозировал участь главарей "ЛНР" и "ДНР""Вот и Ким Чен Ына сокрытие этой информации делает неуязвимым. Благодаря тому, что дата рождения держится в тайне, очень сложно понять его психотип и предсказать его дальнейшие действия. Я проанализировал те даты рождения Ына, которые называются, и могу сказать, что он точно не родился 8 января 1984 года. Если бы он действительно был рожден в этот день, он был бы абсолютно управляемым и слабым лидером, на которого бы влияли все, кому не лень – Луна в Рыбах. Он был бы абсолютно несамостоятельным политиком, но очень гармоничной личностью, которая уж точно не была бы способна казнить своих родственников, как это в реальности делал северокорейский лидер", - объяснил Росс.

По словам эксперта, 8 января 1982 года выглядит более правдоподобно.

"Гороскоп человека, родившегося в этот день, говорит о том, что он – жесткий и жестокий руководитель, авторитарный правитель. В этом гороскопе жесткий квадрат Сатурна к Солнцу. Черная Луна в зодиакальном знаке Стрельца говорит о том, что ради власти он может пойти на все, что угодно. Еще один интересный момент – Марс в тригоне к Меркурию в Водолее, а Луна противостоит Сатурну, что является показателем увлечения баскетболом, закидыванием вверх мячей. Известно, что у Ким Чен Ына есть друзья в баскетбольной лиге, а сам он – фанат баскетбола", - заявил он.

Читайте такжеСкоро исчезнет: астролог сделал жуткий прогноз для Путина"Также есть показатель того, что Ын бесстрашен в политике. Юпитер в Скорпионе говорит о том, что он готов на все ради своих политических амбиций, а также умеет нестандартно договариваться, достигать желаемого в переговорах и идти на компромисс, когда нужно, так как Меркурий в его гороскопе в соединении с Венерой, а это всегда свидетельствует о дипломатическом таланте и умении договариваться. Потому харакири КНДР Ким Чен Ын точно не сделает", - добавил Росс.

По словам астролога, дата 5 июля 1984 года также совершенно не похожа на правду.

"В этот день родился бы музыкант, поэт, человек искусства. Человек, далекий от политики и власти. А Ким Чен Ын гораздо больше похож на Козерога с жестким квадратом к Сатурну.

Если отталкиваться от наиболее вероятной из звучащих даты рождения лидера КНДР, то можно попробовать спрогнозировать, чем закончатся его увлечения ядерными испытаниями, и какие сюрпризы он преподнесет миру. Поскольку в его гороскопе Меркурий и Венера в Водолее, то, пока Путин у власти, с КНДР ничего не произойдет. То есть, имея в союзниках Россию, и пока Трамп остается на президентском посту в США, Ын не вычудит ничего эдакого, представляющего опасность миру. Уже проходит негативное влияние Плутона и Сатурна по Солнцу Ына в Козероге, что особенно было выражено в прошлом году, потому и самая опасная ситуация, которая могла быть связана с увлечением ядерными испытаниями, миновала. Скорее всего, никакой войны с Северной Кореей не будет, но она могла разразиться полтора года назад. Тогда Ким Чен Ына могли даже убить. А в дальнейшем столь опасных ситуаций КНДР не создаст. С Кимом сумеют договариваться на переговорах", - предсказал астролог.

Более опасным для мира человеком, по мнению Росса, да и более неадекватным в плане увлеченности ядерным оружием является пакистанский деятель – премьер-министр Пакистана Имран Хан, который родился 5 октября 1952 года, на два дня раньше Путина.

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