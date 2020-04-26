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Потеряли вождя: после слухов о кончине Ким Чен Ына людей накрыла паника

26 апреля 2020, 20:04

Жители Пекина начали брать штурмом магазины, а над городом летами вертолеты.

Ким Чен Ын
На фоне слухов о кончине Ким Чен Ына началась паника - СМИ / Reuters

Вчера вечером в СМИ появилась информация о том, что лидер КНДР Ким Чен ЫН очень серьёзно болен, а китайские журналисты и вовсе "похоронили" диктатора.

Именно поэтому на фоне слухов о кончине вождя КНДР, жители столицы Пхеньяна бросились в магазины скупать товары первой необходимости. О "панике в Северной Корее" сообщило американское издание The Washington Post.

Также над городом были замечены "низко летающие вертолеты"и появились новости о закрытии железнодорожного сообщения с Китаем.

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Как ранее писал Главред, ранее СМИ активно распространяли информацию о том, что Ким Чен Ын мог скончаться после операции на сердце.

В добавок ко всему диктатор уже несколько недель не появляется на публике, хотя накануне в КНДР опубликовали видео с Кимом весьма сомнительной актуальности.

Болезнь Ким Чен Ына

Напомним, ранее государственные СМИ Северной Кореи рассказали об активности Ким Чен Ына на фоне сообщений о его болезни и смерти.

В частности, радиостанция КНДР сообщила, что Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, которые помогали в создании города Самчжиён. Однако каким именно образом это было сделано, не уточняется.

Позже американские спецслужбы нашли поезд Ким Чен Ына. Факты американские спецслужбы подкрепили фотографиями со спутников. Однако приехал ли северокорейский лидер на поезде в Вонсан, или он там находится по другой причине – пока выяснить не удалось. 

Ким Чен Ын новости КНДР Китай паника
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