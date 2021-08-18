Китай и Россия делают ответный ход: в Евросоюзе призвали разобраться с ситуацией в Афганистане

В Европарламенте призывают ЕС создать новую стратегию по Афганистану / Фото: pixabay.com

Европейский Союз в связи со сменой власти в Афганистане должен выработать новую политическую стратегию в отношении государства. Сложившимися условиями быстро пытаются воспользоваться Китай и Россия с целью оказания влияния на ситуацию. Нужно призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть важную роль в стабилизации ситуации в государстве. При этом Европа должна обеспечить безопасный выезд иностранцев и всех желающих из страны и призывает Талибан уважать права человека в стране.

Об этом говорится в заявлении главы комитета ЕП по иностранным делам Дэвида Маккалистера, руководителя комитета по развитию Томас Тобе и председателя делегации по связям с Афганистаном Пятрасом Ауштрявичюса. Парламентарии обеспокоены обстановкой в стране, где власть после захвата Кабула захватила группировка Талибан.

Читайте такжеВ Афганистане талибы захватили военную технику США на миллиарды долларов"ЕС необходимо разработать новую стратегию по Афганистану и региону с учетом новых обстоятельств, учитывая то, что Россия и Китай быстро попытаются заполнить политический вакуум. В частности, следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане", - указали евродепутаты.

Кроме того, они призвали ЕС оказать содействие безопасному выезду из Афганистана иностранных граждан и лиц, которые по собственному желанию хотят покинуть страну. При этом они обратились к Талибану с призывом не допускать насилия, уважать права человека и чтить достижения последних двух десятилетий в сфере прав женщин и девушек, получения образования, охраны здоровья и общественно-политического развития.

"Вылет через аэропорт Кабула должен быть гарантирован всеми средствами. Мы несем моральную ответственность за тех, кто работал в структурах ЕС, партнерах НАТО и других международных учреждениях и организациях гражданского общества. Мы призываем тех, кто наделен властью в Афганистане, воздерживаться от насилия и уважать основные права человека, международное гуманитарное право, а также достижения последних 20 лет в сферах прав женщин и девушек, права на образование, здравоохранение и социально-экономическое развитие", - подчеркнули в Европарламенте.

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Ситуация в Афганистане

США приняли решение о выводе своих войск из Афганистана. Американский военный контингент после 20 лет пребывания на территории страны должен быть выведен до 31 августа.

15 августа Талибан объявил, что боевики захватили Кабул. После этого они установили контроль над всей территорией Афганистана, а президент страны вынужден был спасаться бегством.

Представитель талибов Мухаммед Наим сделал заявление о том, что многолетняя война в Афганистане завершена.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 16 августа сказал, что решение Байдена относительно вывода американских войск из Афганистана является правильным. Афганское государство, несмотря на годы поддержки, не смогло создать армию, которая способна была противостоять противнику.

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус считает, что ситуация с выводом войск США из Афганистана станет катастрофой как для Вашингтона, так и для союзников американцев. По его мнению, теперь Штатам будет угрожать Талибан.