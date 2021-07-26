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Китай в хаосе: регион накрыла мощная песчаная буря

26 июля 2021, 15:15
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Видимость была минимальной, поэтому водителям запрещалось двигаться по шоссе.

Песчаная буря в Китае похожа на кадры из фильма-катастрофы / Скриншот

В Китае произошла настоящая катастрофа. На провинцию Ганьсу, расположенную на севере центральной части страны, в воскресенье, 25 июля, обрушилась мощная песчаная буря.

Как сообщает South China Morning Post, стихия спровоцировала хаос среди жителей.

"Сильная песчаная буря с облаками пыли высотой не менее 100 метров вызвала хаос в древнем городе Дуньхуан на Шелковом пути на северо-западе Китая, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО", - указано в сообщении.

Песчаный шторм был настолько сильным, что местная полиция приказывала водителям прекратить движение по скоростным автомагистралям и съезжать в зоны обслуживания, чтобы переждать пока кончится шторм.

Напомним, на прошлой неделе в Запорожской области в Кирилловке произошел сильный шторм с градом и шкальным ветром. Туристы успели заснять даже два смерча, которые пронеслись по известному курорту.

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Вихрь заметили сразу в нескольких местах.

Сначала отдыхающие сняли на камеру небольшой смерч, который появился над Азовским морем.

Затем на побережье Бирючего острова образовался еще один.

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