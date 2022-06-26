УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Клинические алкоголики": Фейгин объяснил, почему в Госдуме грозят разбомбить Лондон и Киев

26 июня 2022, 11:36

Как говорит правозащитник Фейгин, что очень серьезно нужно относится к заявлению Путина о том, что РФ будет поставлять в Беларусь ракеты "Искандер".

Фейгин, Госдума
Фейгин объяснил, почему в Госдуме грозят разбомбить Лондон и Киев/ УНИАН и ua.depositphotos.com

Угрозы, озвученные депутатом Госдумы РФ и генералом Андреем Гурулевым на российском ТВ, мол ‒ Лондон станет первым городом, который Россия начнет бомбить, если блокада Калининграда приведет к Третьей мировой ‒ есть ничто иное, как "глупости от клинических алкоголиков". Об этом заявил известный российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин, сообщает "24 канал".

По его словам, Андрей Гурулев и его напарник Юрий Швиткин очень похожи на клинических алкоголиков, которые еще с младых ногтей употребляли водку.

"Я всегда удивляюсь тому, как сильно изменилась Россия. Сейчас все снова будут говорить, что я их оскорбляю, но сами посмотрите на их лица. Это абсолютно "испитые типы", – говорит Фейгин.

Как говорит правозащитник, Гурулев пусто бахвалится, что ударит по Лондону, а Швиткин грозит ударом по посольству США в Киеве.

"Ну так ударьте! Попытайтесь ударить ракетой по посольству США и увидите, что будет. Дело в том, что их выпускают ради "озвучки", они решения не принимают", – объяснил Фейгин.

Фейгин говорит, что гораздо более серьезно нужно относится к заявлению Путина о том, что РФ будут поставлять режиму Лукашенко в Беларусь ракеты класса "Искандер".

"А депутаты Госдумы – сейчас они превратились в полное ничтожество", – подытожил он.

Читайте такжеУ Путина резко отреагировали на заявления из Лондона об ударе по двум газопроводам РФ

Напомним, ранее Литва с 18 июня, руководствуясь санкциями Евросоюза в отношении России, приняла решение о прекращении транзита ряда российских товаров в Калининградскую область. Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что эмбарго затронуло около 50% всех грузов, которые попадали в область с других российских регионов.

Позднее депутат Госдумы РФ и генерал Андрей Гурулев на российской ТВ говорил - Лондон станет первым городом, который РФ начнет бомбить, если блокада Калининграда приведет к Третьей мировой.

"Мы точно не начнем с Варшавы, Парижа или Берлина. Первым пострадавшим будет Лондон. Кристально ясно, что угроза миру исходит от англосаксов" - добавил депутат.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
новости России Марк Фейгин третья мировая война война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:46

Гороскоп на сегодня, 26 июня 2022: Львам – удача в деньгах, Козерогам – подсказки судьбы

11:42

Шойгу прибыл в Украину впервые за пять месяцев войны - "инспектирует" армиюВидео

11:36

"Клинические алкоголики": Фейгин объяснил, почему в Госдуме грозят разбомбить Лондон и КиевВидео

11:35

В Киеве гремят новые мощные взрывы - первые подробности

11:08

РФ ударила ракетой по квартире россиянки в Киеве: её муж погиб, 7-летняя дочь в больницеВидео

Реклама
10:58

"Соли разъели все органы": жена Пьера Нарцисса рассказала о муках певца перед смертью

10:42

Джонсон хочет пригласить Зеленского в Лондон и устроить встречу с Елизаветой II: СМИ назвали срокиВидео

10:24

В британской разведке рассказали о планах оккупантов после захвата СеверодонецкаВидео

09:47

Ядерный терроризм РФ: путинская крылатая ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭСВидео

09:30

"Жена - красавица": Виталий Ким показал свою любовь

09:19

В Донецкой области сорок морпехов РФ "исчезли" после встречи с украинскими танкистами

09:07

Как Украине выиграть войну вдолгуюмнение

09:04

"Отступление перед контрнаступлением": в разведке объяснили, почему ВСУ оставили Северодонецк

08:24

Технику разносило на куски: ВСУ с помощью HIMARS уничтожили 2 командных пункта оккупантовВидео

08:20

Ракетный удар по Киеву: прогремели мощные взрывы, есть "прилет" в жилой дом - все подробностиФотоВидео

08:07

Как получить компенсацию в Европейском суде: пошаговая инструкцияВидео

07:59

На Юге ВСУ нанесли пять авиаударов по врагу: уничтожены два склада боеприпасов и огневая точка

06:50

Как правильно сортировать вещи перед стиркой: 3 золотые правила, которые сохранят вашу одежду

06:27

Европа начинает уставать от войны: что нужно сделать Украинемнение

05:20

Привлечете небывалый успех и огромное богатство: приметы на июль, которые принесут деньги и гармониюВидео

Реклама
04:40

Штурма Херсона не будет: ВСУ осадят город и попробуют отрезать войска РФ от снабжения – ЖдановВидео

04:00

Названы лучшие способы убрать шум в ушах

03:20

Самый лучший рецепт винегрета с секретным ингредиентом: простой рецептВидео

03:10

Завалит градом и ударит невыносимая жара: синоптики дали прогноз на июльВидео

02:35

Военный эксперт пояснил, почему в Кремле есть желание проиграть НАТО

02:05

Путин сам "подогревает" слухи о своем здоровье: политолог пояснил, от чего Кремль отвлекает вниманиеВидео

01:41

Будет по 10 кг с одного "квадрата": как вырастить суперурожай картофеляВидео

01:33

Гороскоп Таро на неделю 27 июня-3 июля: Близнецам – помощь высших сил, Львам – зависть, Скорпионам - депрессияВидео

01:04

Стало известно, где может пройти Евровидение-2023

00:51

Приметы на 26 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:32

Королева решила заработать на смерти Шатунова

25 июня, суббота
23:58

Украину могут вынудить к "плохому" миру с Россией - ДжонсонВидео

23:31

Зеленский о ракетных ударах: Россия вынуждена устраивать показухуВидео

23:16

Шоу "Орел и Решка" больше не будут показывать в России

23:02

"Идет борьба, шалит наш спецназ": Арестович рассказал об отводе из СеверодонецкаВидео

22:46

В Сарнах вражеские ракеты попали в СТО и автомойку, есть жертвы

22:44

Копия Лободы: киевлянку Анну Асти, которая молчит о войне, уличили в копировании

22:29

Нападение России и гарантии безопасности от НАТО: Зеленский в Мадриде поставит Альянсу условиеВидео

22:10

Приметы на 27 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

22:05

Дмитрия Нагиева чуть не убило: что случилось

Реклама
21:50

Гороскоп на июль 2022 для Тельцов - женщин и мужчин: какие сюрпризы готовит второй месяц летаВидео

21:36

В Запорожской области оккупанты разворовывают гуманитарку и медикаменты - ОВАВидео

21:25

Шагов Украины по вступлению в НАТО пока не будет, Альянс отверг стремления Киева – Офис ЗеленскогоВидео

21:08

Войска РФ нанесли ракетный удар по Ровенской области: первые подробностиВидео

20:46

Перелом в войне с Россией в августе текущего года: Жданов оценил сценарий ГУРВидео

20:34

Два дня с парализованными руками полз к своим: невероятная история бойца ВСУ

20:34

На Луганщине ВСУ "демилитаризировали" более 40 оккупантов и вражеские танки - журналистВидео

20:12

Могут нести ядерные ракеты: Путин пообещал передать Беларуси комплексы "Искандер-М"

20:07

"Блокпост юного патриота": на Львовщине дети сами собрали деньги на бронежилеты для ВСУ

19:52

Армия Украины контрнаступает на Херсон: результаты работы по войскам РФ будут в августе – ГУРВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять