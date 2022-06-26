"Клинические алкоголики": Фейгин объяснил, почему в Госдуме грозят разбомбить Лондон и Киев

Фейгин объяснил, почему в Госдуме грозят разбомбить Лондон и Киев/ УНИАН и ua.depositphotos.com

Угрозы, озвученные депутатом Госдумы РФ и генералом Андреем Гурулевым на российском ТВ, мол ‒ Лондон станет первым городом, который Россия начнет бомбить, если блокада Калининграда приведет к Третьей мировой ‒ есть ничто иное, как "глупости от клинических алкоголиков". Об этом заявил известный российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин, сообщает "24 канал".

По его словам, Андрей Гурулев и его напарник Юрий Швиткин очень похожи на клинических алкоголиков, которые еще с младых ногтей употребляли водку.

"Я всегда удивляюсь тому, как сильно изменилась Россия. Сейчас все снова будут говорить, что я их оскорбляю, но сами посмотрите на их лица. Это абсолютно "испитые типы", – говорит Фейгин.

Как говорит правозащитник, Гурулев пусто бахвалится, что ударит по Лондону, а Швиткин грозит ударом по посольству США в Киеве.

"Ну так ударьте! Попытайтесь ударить ракетой по посольству США и увидите, что будет. Дело в том, что их выпускают ради "озвучки", они решения не принимают", – объяснил Фейгин.

Фейгин говорит, что гораздо более серьезно нужно относится к заявлению Путина о том, что РФ будут поставлять режиму Лукашенко в Беларусь ракеты класса "Искандер".

"А депутаты Госдумы – сейчас они превратились в полное ничтожество", – подытожил он.

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Напомним, ранее Литва с 18 июня, руководствуясь санкциями Евросоюза в отношении России, приняла решение о прекращении транзита ряда российских товаров в Калининградскую область. Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что эмбарго затронуло около 50% всех грузов, которые попадали в область с других российских регионов.

Позднее депутат Госдумы РФ и генерал Андрей Гурулев на российской ТВ говорил - Лондон станет первым городом, который РФ начнет бомбить, если блокада Калининграда приведет к Третьей мировой.

"Мы точно не начнем с Варшавы, Парижа или Берлина. Первым пострадавшим будет Лондон. Кристально ясно, что угроза миру исходит от англосаксов" - добавил депутат.

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