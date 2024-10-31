КНДР отправила в РФ своих генералов: известно, какую роль они будут выполнять

Один из этих генералов попал под санкции Южной Кореи за то, что якобы он курировал крупные кибервзломы.

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Генералы КНДР в России / коллаж: Главред, фото: defence-ua, скриншот из видео

Главное из сообщения Reuters:

Известны имена трех генералов, который Ким Чен Ын отправил в Россию

Они входят в общее количество 500 северокорейских офицеров

Одного из генералов отправили как доверенное лицо, которое принимает решения

В Украине назвали имена трех генералов КНДР, которых отправили в качестве сопровождающих к трем тысячам военнослужащих для оказания помощи Москве в войне против Украины. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что делегация Украины в Совете Безопасности ООН заявила, что три корейских генерала входят в общее количество 500 северокорейских офицеров, направленных в РФ.

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По словам издания, Украина идентифицировала генерал-полковника Ким Ен Бока, старшего генерала, командующего войсками специального назначения, включая XI "Штормовой" корпус.

Кроме того, известно о генерал-полковнике Ри Чанг Хо, заместителе начальника Генерального штаба, главе Главного разведывательного бюро, а также о генерал-майоре Син Кум Чхоль, начальнике Главного оперативного управления.

Сообщается, что Ри Чанг Хо, в частности, возглавляет главную разведывательную службу КНДР с 2022 года. В материале говорится о том, что он попал под санкции Южной Кореи за то, что якобы он курировал крупные кибервзломы с целью кражи иностранной валюты и технологий. Он вместе с Ким Ен Боком сопровождал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на большом количестве мероприятий в 2024 году.

Роль Ким Ен Бока, по словам эксперта по руководству Северной Кореей Майкла Мэддена, может быть более значительной в России. Именно поэтому его и отправили - как доверенное лицо, принимающее решения до момента, пока присутствие подразделения КНДР не будет полностью отлажено. Затем он может передать командование офицеру в звании старшего полковника или генерал-майора.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

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Войска КНДР в России - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что в ноябре войска КНДР начнут непосредственно участвовать в боевых действиях против украинских Сил обороны.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что примерно 10 000 северокорейских солдат прибыли для военных тренировок в восточные регионы России. Некоторых из них уже переместили ближе к границе с Украиной. РФ обеспечивает северокорейских военных своей формой и оружием.

Также известно, что Россия перебросила в Курскую область примерно 3 тысячи северокорейских военнослужащих. Они расположены всего в 50 километрах от границы с Украиной.

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