Когда Чарльза III объявят королем Великобритании: названа дата

Принц Чарльз / EPA / UPG

Чарльз III будет объявлен новым королем Великобритании сегодня, 9 сентября.

Ка сообщает The Times, Букингемский дворец 8 сентября назвал 73-летнего сына королевы Елизаветы II королем.

Он станет новым правителем государства согласно порядку престолонаследования.

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Старший сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбурского, являлся первым в очереди на престол.

Принцу Уэльскому сейчас 73 года.

73-летний король Чарльз стал самым пожилым монархом в истории Британии, когда-либо сходившим на престол. Его 75-летняя супруга герцогиня Камилла будет носить титул королевы-консорта, как того пожелала Ее Величество королева Елизавета II.

Чарльз уже давно выполняет многие поручения королевы от ее имени.

Что известно о новом короле Великобритании

Как и подобает члену британской королевской семьи, Чарльз принадлежит к англиканской церкви. Однако он не скрывает интереса к православию. Также он занимается благотворительностью, состоит в различных обществах, в том числе патронирует порядка 350 структур. Женат на Камилле Паркер-Боулз, получившей после свадьбы титул герцогини Корнуольской.

От первого брака Чарльза с Дианой Спенсер у него есть двое сыновей – принц Уильям и принц Гарри.

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2022 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу.

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