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"Когда ему руку вылечили?": в Сети насмехаются над Путиным, который приехал в Ростов

Анна Ярославская
19 августа 2023, 10:39 обновлено 19 августа, 10:44
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РосСМИ опубликовали видео, на котором видно, как диктатор прибыл в Ростов. Там его встретил Валерий Герасимов.
Владимир Путин приехал в Ростов-на-Дону
Владимир Путин приехал в Ростов-на-Дону / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Российские пропагандистские СМИ утром 19 августа отчитались, что кремлевский диктатор Владимир Путин приехал в Ростов-на-Дону и провел совещание в штабе военного командования так называемой "СВО", а по факту полномасштабной неспровоцированной войны против Украины.

Как сообщила пресс-служба Кремля ночью 19 августа, Путин заслушал доклад начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений и высших офицеров. Другие детали совещания не сообщаются.

Путин в Ростове-на-Дону
Путин в Ростове-на-Дону / скриншот

Тем временем росСМИ опубликовали видео, на котором видно, как диктатор прибыл в Ростов. Там его встретил Герасимов, после чего оба отправились на заседание.

видео дня

Смотрите видео - Путин приехал в Ростов-на-Дону:

Путин приехал в Ростов-на-Дону
Путин приехал в Ростов-на-Дону / скриншот

В Сети иронично отнеслись к поездке Путина. Традиционно, у пользователей закрались подозрения, настоящий ли это президент страны-агрессора РФ или его двойник. Кроме того, пользователи обратили внимание, что не было генерала Сергея Суровикина.

"Он прям лично туда прибыл или Ростов новый построили?"

"Когда это ему руку вылечили? Раньше она плетью висела при ходьбе"

Скриншот комментария в Telegram-канале Shot

"Суровкина нету. Значит правда сидит"

Скриншот комментария в Telegram-канале Shot

"Удвоение ВВП - это как раз то, что пукину удалось. Много лет страна усердно работала - и теперь у ВВП есть двойник. Один ВВП в бункере сидит, другой с людьми ручкается"

Скриншот комментария в Telegram-канале Shot

"Черт из табакерки. Приехал спросить достигли ли целей СВО. Видимо, достигли, если дроны уже в Москве как свои летают"

Скриншот комментария в Telegram-канале Shot

Напомним, в ночь на 19 марта президент страны-агрессора России Владимир Путин якобы приехал в оккупированный Мариуполь Донецкой области, а днем 18 марта он был в аннексированном Крыму. Видео о поездке кремлевского диктатора опубликовали пропагандистские СМИ РФ.

Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ, утверждает, что информация ресурсов Кремля о том, что Владимир Путин посетил Крым и Мариуполь не соответствует действительности.

По данным канала, в оккупированном Крыму находился двойник президента, его приезд был организован исключительно ради видео и фотосессии.

Как сообщал Главред, пока Владимир Путин остается президентом страны-агрессора РФ, маловероятно, что он будет арестован и трибунал над ним вряд ли возможен. Об этом сказала представитель Госдепа по глобальному уголовному правосудию, посол США по особым поручениям глобального уголовного правосудия Бет ван Скаак. Если арест Путина и произойдет, то это будет, когда глава Кремля уже не будет президентом.

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