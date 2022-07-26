Когда умрет "охраняемый дьяволом" Путин - прогноз экстрасенса / https://ua.depositphotos.com/ и YouTube

Известный украинский экстрасенс Макс Гордеев разложил на картах Таро прогноз ‒ на смерть российского диктатора Владимира Путина. Об этом специалист рассказал в интервью Славе Демину.

Гордеев говорит, что кровавый лидер России умрет, но нескоро, так как его, дескать, "охраняет дьявол, которого не может победить даже рак ".

"Опять дьявол на него выпадает. Ну вот что я могу сделать? Охраняет его дьявол, хочет, чтобы он пока был. Но друзья, знаете, что я вам скажу, вы все так хотите, чтобы этот Путин умер – он умрет. Но вот в чем проблема ‒ а кто придет на его место. Может быть, еще хуже кто-то", – отметил Гордеев.

Экстрасенс также окончательно развеял миф по поводу того, что Путин пользуется услугами двойников.

"Он один. И мы видим изменения только потому, что когда человек одержим дьяволом он изменяется энергетически. Тогда человек изменяется и внешне. Демон пока держит его. Потому что у него по всему телу рак и никакой бы человек не прожил бы столько при таком диагнозе", – подытожил Гордеев.

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Напомним, ранее известный экстрасенс Макс Гордеев говорил, что российские оккупационные силы ставят перед собой задачу захвата двух крупных украинских областных центров – Одессы и Харькова.

"Самая уязвимая на данный момент - Одесса. Оккупанты не пробьют ее, но будут постоянно пытаться это сделать. Поэтому жителям этого города нужно быть очень осторожными. Россия будет пытаться взять ее измором, испугать население, забрасывать ракетами. Но в целом Одессу не ждет судьба Мариуполя. Также под угрозой находится Харьков", - рассказал он.

До того экстрасенс и участник российской версии шоу Битва экстрасенсов Александр Кантонистов рассказал о том, что президент РФ Владимир Путин умрет до конца 2022 года.

При этом есть все основания полагать, что это может произойти даже раньше — в течение лета.

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