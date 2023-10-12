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Комиссия Конгресса: США должны быть готовыми к одновременным войнам с РФ и Китаем

Андрей Ганчук
12 октября 2023, 22:08 обновлено 12 октября, 22:15
В США считают, что Россия и Китай станет угрозой для государства в течение ближайшего десятилетия и призывают усилить расходы на ядерные и обычные вооружения.
США, Россия, Китай, ядерное оружие
США опасаются сотрудничества Китая и России, которое может привести к войне Вашингтона против Москвы и Пекина / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента

Соединенным Штатам Америки следует готовиться к возможным одновременным войнам как со страной-агрессором Россией, так и с Китаем. Американскому государству нужно расширять свои обычные вооруженные силы, укреплять альянсы с союзниками и совершенствовать программу, направленную на модернизацию ядерного оружия. Об этом заявила назначенная Конгрессом двухпартийная комиссия.

Как сообщает Reuters, в докладе Комиссии по стратегической политике, который появился на фоне осложнения отношений с Китаем из-за Тайваня и полномасштабного нападения на Украину, говорится о том, что США нужно готовиться к одновременной войне с РФ и Китаем.

США обеспокоены сотрудничеством России и КНР

В то же время один из высокопоставленных чиновников, который принимал участие в подготовке доклада, отказался отвечать, указывают ли брифинги разведки на изучение информации о возможном ядерном сотрудничества Китая и России.

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"Мы обеспокоены... Между ними может быть какая-то окончательная координация, которая приведет нас к этой конструкции двух войн", - отметил чиновник.

Журналисты пишут, что полученные в ходе работы над докладом результаты должны серьезно изменить текущую стратегию национальной безопасности США, которая заключается в призывах к победе в одном конфликте и сдерживанию другой конфронтации. Новые меры потребуют увеличения расходов на сектор обороны и поддержки со стороны Конгресса.

Примечательно, позиция в докладе отличается от точки зрения президента Джо Байдена, который говорит, что нынешнего ядерного арсенала Штатов достаточно для того, чтобы сдержать объединение сил РФ и КНР.

"Соединенные Штаты и их союзники должны быть готовы сдержать и победить обоих противников одновременно… Международный порядок, возглавляемый США, и ценности, которые он отстаивает, находятся под угрозой со стороны авторитарных режимов Китая и России", - указано в докладе.

Угроза со стороны КНР и России станет острой в 2027-2035 годах

В докладе на 145 страниц говорится о том, что угрозы от России и Китая станут наиболее острыми для США в 2027-2035 годах.

"Решения необходимо принимать сейчас, чтобы нация была готова", - считают специалисты.

Также в документе сказано, что 30-летняя программа обновления ядерного оружия, которую запустили в 2010 году и, по состоянию на 2017 год, оценивали ее расходы в размере 400 млрд. долларов к 2046 году, должна быть полностью профинансирована, чтобы удалось модернизировать все боеголовки, логистику и инфраструктуру.

Кроме того, рекомендуется продлить срок службы подлодок с баллистическими ракетами и разместить больше ядерного оружия в Европе и на территории стран-партнеров в Азии.

Угроза ядерного противостояния

Россия, Китай и США повысили активность на ядерных полигонах, что может свидетельствовать о намерении государств возобновить испытания ядерного оружия. Такой позиции придерживаются американские аналитики. Они напомнили, что после Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний 1996 года страны не проводили подобных испытаний.

Россия готовится возобновить испытания ядерного оружия, считают журналисты Reuters. Они акцентировали внимание на том, что российский парламент после заявлений Путина должен рассмотреть вопрос об отзыве РФ ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, когда Кремль может нанести удар. Как полагает чиновник, Россия не использует ядерное оружие до тех пор, пока Запад ей не будет позволять этого делать.

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