Конгресс США принял важное решение по Украине

Стороны подробно остановились на практических шагах реализации статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями.
Сегодня Конгресс США принял важное решение для нашей страны - был одобрен первый транш помощи в рамках Инициативы безопасности помощи Украине (USAI), сообщает Министерство обороны в пятницу, 19 февраля.
Министр обороны Украины Андрей Таран в ходе разговора с американским коллегой Ллойдом Остином обсудил вопросы оборонной реформы и прогресса из ключевых направлений.
"Мы постоянно наращиваем уровень совместимости с силами Альянса благодаря технической помощи, а также совместном участии в международных операциях по поддержанию мира и безопасности. Поэтому, Украина подтверждает намерение продолжить участие в операциях НАТО, в частности, в составе Тренировочно-совещательного Миссии НАТО Решительная поддержка, многонациональных сил НАТО в Косово, готовится направить силы и средства в Тренировочной миссии НАТО в Ираке и операции НАТО в Средиземном море Морской охранник", - заявил Таран.
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Стороны также подробно остановились на практических шагах реализации статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями.
Таран пригласил Остина посетить празднование 30-й годовщины Независимости Украины.
Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:
- Новые проблемы с достройкой газопровода Северный поток-2 возникли у России после того, как с 1 января 2021 года вступили в силу новые санкции США, которые могут распространяться на все компании, прямо или опосредованно задействованные в проекте.
- У Байдена утверждают, что санкции будут введены после того, как Вашингтон зафиксирует процесс достройки СП-2 или попытки сертификации трубопровода.
- Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер утверждал, что запуск газопровода Северный поток-2 опасен для Киева. Россия в таком случае больше не будет зависеть от украинского транзита и может снова пойти на шаг по дестабилизации политической ситуации в Украине.
- Советник главы Нафтогаза Лана Зеркаль заявляла, что новая администрация США готова остановить реализацию проекта Северный поток-2 и может применить для этого широкий арсенал инструментов.