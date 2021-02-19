Конгресс США принял важное решение по Украине

Конгресс США одобрил первый транш Украине / Reuters

Сегодня Конгресс США принял важное решение для нашей страны - был одобрен первый транш помощи в рамках Инициативы безопасности помощи Украине (USAI), сообщает Министерство обороны в пятницу, 19 февраля.

Министр обороны Украины Андрей Таран в ходе разговора с американским коллегой Ллойдом Остином обсудил вопросы оборонной реформы и прогресса из ключевых направлений.

"Мы постоянно наращиваем уровень совместимости с силами Альянса благодаря технической помощи, а также совместном участии в международных операциях по поддержанию мира и безопасности. Поэтому, Украина подтверждает намерение продолжить участие в операциях НАТО, в частности, в составе Тренировочно-совещательного Миссии НАТО Решительная поддержка, многонациональных сил НАТО в Косово, готовится направить силы и средства в Тренировочной миссии НАТО в Ираке и операции НАТО в Средиземном море Морской охранник", - заявил Таран.

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Стороны также подробно остановились на практических шагах реализации статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями.

Таран пригласил Остина посетить празднование 30-й годовщины Независимости Украины.

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