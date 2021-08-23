"Придется конкурировать": Лавров назвал условие транзита российского газа

Сергей Лавров прокомментировал запуск СП-2 и транзит газа в Европу / Reuters

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не откажется от существующих договоренностей по транзиту газа после запуска газопровода Северный поток-2. Однако странам-транзитерам придется конкурировать за право его осуществлять.

С вводом СП-2 в эксплуатацию будет обеспечена дополнительная диверсификация маршрутов транзита "голубого топлива" без увеличения его объемов, сказал Лавров в интервью венгерской газете Мадьяр Немзет.

"Устойчивые поставки газа европейским потребителям можно будет осуществлять по кратчайшему пути, что приведет к снижению "экологического следа" от его транспортировки", - отметил российский министр.

Лавров добавил, что Россия не отказывается от соблюдения имеющихся договоренностей по поставкам газа в Европу.

"При этом странам-транзитерам в будущем придется конкурировать за право транзита, а не пытаться диктовать собственные условия", - сказал он.

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Как сообщал Главред, 21 июля стало известно, что официальные Вашингтон и Берлин достигли соглашения по Северному потоку-2. Согласно договоренностям, США будут добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину на 10 лет. Кроме того, стороны договорились, что России не позволят "использовать энергию в качестве оружия". Если страна-оккупант нарушит это правило, Германия будет инициировать против нее санкции.

22 августа в Киев прилетела канцлер Германии Ангела Меркель. Она провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которых одной из ключевых тем разговора стал - газопровод Северный поток-2.

Глава Украины заявил, что это политический проект, который несет угрозу для всей Европы. По словам канцлера, Германия будет выступать за новые санкции против России, если она будет использовать Северный поток-2 в качестве оружия против Украины.