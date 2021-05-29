Контрабанда и серые схемы: всплыли детали теневого бизнеса сына Лукашенко

Александр Лукашенко / Reuters

Верхушка режима Александра Лукашенко сделала из Беларуси "страну-прослойку", говорится в новом расследовании Nexta.

Сын Александра Лукашенко Виктор, которого недавно избрали президентом НОК Беларуси, как утверждают расследователи, является монополистом на рынке связи, идет речь в опубликованном фильме.

Его фирма предоставляет 4G и 5G, утверждают журналисты. Также он занимается бизнесом, связанным с поставкой через Беларусь цветов из Нидерландов, ввоз которых пять лет назад ограничила Россия.

В расследовании упоминаются близкие к нему люди, в частности, Алексей Олексин (Энегоойл и Интер Тобако), который вместе с другими бизнесменами владеет предприятием Бремино Груп — оператором особой экономической зоны Бремино — Орша. Утверждается, что именно через эту компанию поставляются груши из Европы. Так, в 2020 году они экспортировались в Россию с турецкими сертификатами через литовскую "прокладку".

Журналисты подсчитали, что на контрабанде подсанкционных товаров окружение сына Лукашенко заработало порядка 300 миллионов долларов. В целом же речь идет о присвоении ими миллиардных сумм.

Также в расследовании упоминается и о контрабанде сигарет в Европу — в схеме замешаны близкие к Лукашенко люди.

Ранее сообщалось о том, что две кипрские компании по продаже недвижимости — Eastleigh Trading и Dana Holdings — связаны с невесткой Александра Лукашенко Лилией - женой его старшего сына Виктора.

По независимым оценкам, Лукашенко мог отмыть благодаря кипрским фирмам более $1 млрд (€ 850 млн), уточнили авторы расследования.