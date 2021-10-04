Копы не узнали Саакашвили в маске: появились детали приезда экс-президента в Грузию

Михаил Саакашвили / GettyImages

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан сначала в Рустави, затем был доставлен в Тбилиси, где хранились его личные вещи.

О своем местоположении сообщил спецслужбам он сам, позвонив им с мобильного телефона, рассказал учредитель компании CASE, консультант по вопросам безопасности Лаша Патарая, передает Грузия Online.

По его данным, номер телефона Саакашвили был символический - 5XX-55-41-41 (41 - избирательный номер партии "Грузинская мечта", 5 - избирательный номер партии ЕНД. - Ред.).

По его словам, грузинские спецслужбы действительно ничего не знали о его пребывании в стране.

О том, почему Саакашвили принял такое решение, Патарая рассказал немного, хотя намекнул, что связано это с Россией, и как и в 2012 году, действиями Саакашвили удалось избежать одной, но не единственной угрозы начать внутри Грузии гражданскую войну.

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Обратим внимание, что в Грузии сотрудники полиции из-за превышения скорости останавливали машину, в которой ехал Михаил Саакашвили. Однако правоохранители не узнали бывшего главу государства, сообщила соратница Саакашвили, член Единого национального движения Эка Херхеулидзе в эфире Мтавари.

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По ее словам, машину, в которой Саакашвили ехал из Батуми в Тбилиси, остановили из-за слишком высокой скорости. Водитель получил штраф, при этом правоохранители не узнали бывшего президента. В автомобиле Саакашвили надел медицинскую маску.

Кроме того, Херхеулидзе рассказала, что ко дню ареста (1 октября), Саакашвили уже четыре дня был в Грузии и добирался в страну он довольно долго. О своем пути на Родину Саакашвили собирается рассказать позже.

Задержание Саакашвили в Грузии

Ранее Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми.

"Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - заявил он.

Позднее стало известно о его задержании.

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После этого у президента Владимира Зеленского заговорили о "мести" и пообещали помощь Саакашвили.