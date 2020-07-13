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"Мир не вернется к нормальной жизни": ВОЗ ошарашила заявлением

Глава ВОЗ считает, что слишком много стран движутся в неправильном направлении.

13 июля 2020, 19:30
коронавирус,вакцина
В ВОЗ назвали сценарии развития пандемии / Reuters

Коронавирус в мире продолжает распространяться - в ВОЗ предупредили, что ситуация с вирусом в мире ухудшается. За прошедшие сутки заразилось более 230 тысяч человек.

Об этом сообщил во время брифинга генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, 80% этих случаев было зарегистрировано в 10 странах. Причем половина из всех выявленных случаев произошли в двух странах - США и Бразилии. Сейчас ситуацию с коронавирусом в мире можно условно разделить на 4 сценария.

  1. Страны, которые подготовились и быстро справились с первыми случаями коронавируса, и как результат - избежали крупных вспышек. Сюда входят островные государства Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и некоторые страны Африки.
  2. Страны, в которых произошли вспышки, но их руководство взяло ситуацию под контроль, что позволяет сейчас постепенно открывать границы и возобновлять экономические процессы. Сюда входят некоторые страны Европы.
  3. Страны, которые преодолели пик коронавируса, однако на этапе ослабления карантина там возникли новые вспышки заболеваний. Причинами называются не применение или не выполнение карантинных мер.
  4. Страны, в которых наблюдается интенсивная передача вируса. Это происходит по всей Америке, Южной Азии и в нескольких странах Африки.

По словам Гебреисуса, эпицентр коронавируса все еще находится в Южной и Северной Америке.

Глава ВОЗ считает, что слишком много стран движутся в неправильном направлении. И, несмотря на надежду создания вакцины, необходимо сосредоточиться именно на использовании инструментов для подавления передачи вируса.

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"Нам необходимо достичь устойчивой ситуации, когда мы будем иметь адекватный контроль над этим вирусом, не ограничивая полностью свою жизнь. Или прыгать от блокировки к блокировке; что имеет чрезвычайно пагубное влияние на общество. В обозримом будущем возврата к старой "нормальной" жизни не будет. Но есть дорожная карта к ситуации, когда мы можем контролировать болезнь и продолжать жить", - резюмировал глава ВОЗ.

Пандемия коронавируса

Ранее Главред писал о том, что во Всемирной организации здравоохранения уверены, что пандемию все еще можно взять под контроль.

Напомним, ранее ученые из мюнхенской клиники Швабинг заявили, что вакцина от COVID-19 может оказаться малоэффективной, так как она не будет гарантировать защиту от повторного заражения.

коронавирус эпидемия коронавируса ВОЗ
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