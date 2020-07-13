"Мир не вернется к нормальной жизни": ВОЗ ошарашила заявлением

Коронавирус в мире продолжает распространяться - в ВОЗ предупредили, что ситуация с вирусом в мире ухудшается. За прошедшие сутки заразилось более 230 тысяч человек.
Об этом сообщил во время брифинга генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
По его словам, 80% этих случаев было зарегистрировано в 10 странах. Причем половина из всех выявленных случаев произошли в двух странах - США и Бразилии. Сейчас ситуацию с коронавирусом в мире можно условно разделить на 4 сценария.
- Страны, которые подготовились и быстро справились с первыми случаями коронавируса, и как результат - избежали крупных вспышек. Сюда входят островные государства Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и некоторые страны Африки.
- Страны, в которых произошли вспышки, но их руководство взяло ситуацию под контроль, что позволяет сейчас постепенно открывать границы и возобновлять экономические процессы. Сюда входят некоторые страны Европы.
- Страны, которые преодолели пик коронавируса, однако на этапе ослабления карантина там возникли новые вспышки заболеваний. Причинами называются не применение или не выполнение карантинных мер.
- Страны, в которых наблюдается интенсивная передача вируса. Это происходит по всей Америке, Южной Азии и в нескольких странах Африки.
По словам Гебреисуса, эпицентр коронавируса все еще находится в Южной и Северной Америке.
Глава ВОЗ считает, что слишком много стран движутся в неправильном направлении. И, несмотря на надежду создания вакцины, необходимо сосредоточиться именно на использовании инструментов для подавления передачи вируса.
Читайте такжеКак лечить коронавирус: антитела к COVID-19 нашли в грудном молоке
"Нам необходимо достичь устойчивой ситуации, когда мы будем иметь адекватный контроль над этим вирусом, не ограничивая полностью свою жизнь. Или прыгать от блокировки к блокировке; что имеет чрезвычайно пагубное влияние на общество. В обозримом будущем возврата к старой "нормальной" жизни не будет. Но есть дорожная карта к ситуации, когда мы можем контролировать болезнь и продолжать жить", - резюмировал глава ВОЗ.
Пандемия коронавируса
Ранее Главред писал о том, что во Всемирной организации здравоохранения уверены, что пандемию все еще можно взять под контроль.
Напомним, ранее ученые из мюнхенской клиники Швабинг заявили, что вакцина от COVID-19 может оказаться малоэффективной, так как она не будет гарантировать защиту от повторного заражения.