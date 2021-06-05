Кравчук раскрыл детали грядущих переговоров Байдена и Путина об Украине

Байден заявит Путину, что Украина не останется один на один с РФ в случае новой военной агрессии Москвы – Кравчук / УНИАН

Президент США Джо Байден в ходе встречи с российским главой государства Владимиром Путиным скажет о том, что если Россия пойдет на эскалацию военного конфликта с Украиной, то Вашингтон окажет поддержку Киеву. Хозяин Белого дома будет призывать Москву не нарушать правила игры на международной политической арене. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Байден и Путин наверняка обсудят конфликты в разных регионах. В первую очередь стороны поговорят о ситуации в Украине. Глава Белого доме заявит Путину о том, что если Москва пойдет на новую агрессию против Киева, Вашингтон поддержит украинское государство.

"Есть ряд проблем, о которых Байден обязательно скажет Путину. Думаю, не обойдется и без горячих точек, которые создала на многих территориях в мире Россия. И прежде всего речь будет идти об Украине. Думаю, что главная идея президента США, что если Россия осмелится расширять агрессию против Украины – Украина один на один с Россией не останется, это важные слова", - считает Кравчук.Читайте такжеБайден сделал резкое заявление о Путине и предупредил о последствиях

Также он добавил, что президенты США и России в первую очередь будут говорить о поведении Москвы. Байден заявит Путину об ожиданиях Вашингтона, согласно которым российское государство не должно нарушать международные правила и нормы.

"Все зависит от того, о чем они будут говорить. Думаю, что будет прежде всего вопрос о поведении самой России, будет важно сказать Путину, что Россия не может и не должна далее жить по принципам нарушения международного права, она должна соблюдать правила и нормы, которые существуют в цивилизованном мире. Не вмешиваться в выборы, не стимулировать хакеров, не вести войны, не осуществлять агрессию и так далее", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Встреча Байдена и Путина

24 мая состоялись консультации США и России. Тема переговоров – проблемы в области российско-американских отношений. Стороны договорились продолжить диалог и выпустили заявления, согласно которым государства согласны на проведение саммита Вашингтона и Москвы.

Позже в Белом доме и Кремле официально подтвердили: встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на встрече Байдена и Путина стороны могут обсудить вопрос Украины. Однако, скорее всего, главной темой дискуссии станут отношения США и РФ.