Кремлевские чиновники не знали о планах Путина начать войну до 24 февраля

Путин мог приказать войскам зайти на оккупированный Донбасс и взять "под свою защиту", однако он выбрал "самый безумный вариант действий".
Российские чиновники раньше времени не знали о планах Путина начать полномасштабную войну в Украине. Об этом они узнали уже 24 февраля. Так считает военный эксперт, исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, сообщает 24 канал.
Согласно расследованию, перед вторжением точно не было известно, начнется ли война. Однако все шло к тому, что Путин мог отдать приказ.
"Еще 23 февраля они (россияне – 24 канал) они вполне могли вернуться в какие-то более постоянные лагеря, например, возле Воронежа. Но этого не произошло", – добавил Кирилл Михайлов.
Он отметил, что Путин мог отдать приказ зайти русским войскам на оккупированные территории Донбасса и объявить то, что теперь они "под защитой России". Михайлов утверждает, что Путин решил выбрать "самый безумный вариант действий".
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Напомним, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Владимир Путин серьезно болен раком. Он добавил, что тактика России не изменилась, несмотря на ее сдвиги на восток, огромные потери.
Нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович убежден, что в России может произойти дворцовый переворот. И вероятность такого переворота будет расти в зависимости от того, как быстро будет приближаться победа Украины в войне.
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