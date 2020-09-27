Кровавое ДТП в России: много погибших и раненых

В России произошло жуткое ДТП / Фото prm

В результате жуткого ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика на трассе в Калининградской области РФ погибли семь человек.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС России, авария произошла утром 27 сентября на трассе "Переславское – Янтарный" в районе поселка Кумачево .

Среди погибших – ребенок 2011 года рождения. Кроме того, травмы получили 10 человек.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались 43 человека и 13 единиц техники. Причины аварии выясняются.

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Как писал Главред, в понедельник, 21 сентября, во Львове маршрутка сбила на пешеходном переходе невесту бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

В ночь на субботу, 19 августа, возле города Хотин Черновицкой области (Буковина) в ДТП попал пассажирский микроавтобус, есть жертва, пострадали 12 человек.