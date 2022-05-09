Кровавое небо: в Китае случилось самое редкое явление в мире

Красное небо в Китае / соцсети

Редкие явления обычно очень захватывающие, но иногда они могут быть немного жутковатыми. Над китайским Чжоушанем небо окрасилось в ярко красный цвет.

Фото и видео необычного неба стали вирусными, их посмотрели больше 150 млн раз. Но у этого явления оказалось довольно простое объяснение.

Жители города в Китае заподозрили пожар, но оказалось все совсем по другому.

Местные метеорологи сообщили, что небо стало красным из-за преломления и рассеивания света, скорее всего, от огней судов в порту, пишет Global Times.

"В Чжоушане было туманно и облачно, моросил дождь, а это как раз идеальные условия, чтобы свет преломлялся и рассеивался, создавая эффект алого неба", - говорят эксперты.

Красное небо наблюдалось в течение девяти дней во многих странах в 1770 году. Позже выяснилось, что это было вызвано мощной солнечной активностью. Сейчас солнечная и геомагнитная активность была в норме, а значит, не могла стать причиной красного неба.

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