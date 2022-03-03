Крупнейшая нефтяная компания России выступила против войны в Украине

Нефтяная вышка / politicsglobal

Вторая по величине нефтяная компания России "Лукойл" выступила с призывом прекратить войну против Украины.

"Лукойл" стала первой крупной российской компанией, которая выступила против войны. Об этом сообщает Европейская правда.

В компании выразили беспокойство по поводу событий в Украине. Правление компании призывает к переговорам по прекращению войны.

Управление контроля за иностранными активами США в январе этого года внесло "Лукойл" в список секторальных санкций, против которых введены ограничения на соглашения по отдельным проектам.

Совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов уже потерял более 5 миллиардов после начала военной агрессии РФ против Украины.

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Акции компании в Лондоне упали на 99% после начала войны против Украины.

Ранее Главред писал, что российский бизнесмен Олег Дерипаска предрек Росии жесткий кризис, которые продлится минимум три года.

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