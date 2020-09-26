Крушение Ан-26: ВВС вляпалась в скандал с публикацией карты Украины без Крыма

Компания BBC опубликовала карту Украины без Крыма / Twitter BBC

Ведущая британская телерадиовещательная организация BBC проиллюстрировал новость о крушении в Харьковской области самолета Ан-26 картой, где Крым не был обозначен территорией Украины.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Великобритании в сервисе микроблогов в Twitter.

"Трудно поверить своим глазам. Надеемся, это была обычная ошибка, которая будет исправлена в кратчайшие сроки #CrimeaIsUkraine #KyivNotKiev", - отметили в украинском дипломатическом представительстве.

/ @UkrEmbLondon

Позднее редакция BBC News World убрала карту с Украиной без Крыма из новости о крушении военного самолета Ан-26.

Кроме того, редакция ВВС извинилась за допущенную ошибку.

В редакции BBC объяснили, что карта с "неукраинским" Крымом была неправильной.

"Исправление: в предыдущей версии этой публикации была неправильная карта. Просим извинения за ошибку", - добавили в ВВС.

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