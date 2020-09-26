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Крушение Ан-26: ВВС вляпалась в скандал с публикацией карты Украины без Крыма

26 сентября 2020, 20:45

Редакция ВВС извинилась за допущенную ошибку с картой Украины.

BBC
Компания BBC опубликовала карту Украины без Крыма / Twitter BBC

Ведущая британская телерадиовещательная организация BBC проиллюстрировал новость о крушении в Харьковской области самолета Ан-26 картой, где Крым не был обозначен территорией Украины.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Великобритании в сервисе микроблогов в Twitter.

"Трудно поверить своим глазам. Надеемся, это была обычная ошибка, которая будет исправлена в кратчайшие сроки #CrimeaIsUkraine #KyivNotKiev", - отметили в украинском дипломатическом представительстве.

/ @UkrEmbLondon

Позднее редакция BBC News World убрала карту с Украиной без Крыма из новости о крушении военного самолета Ан-26.

Кроме того, редакция ВВС извинилась за допущенную ошибку.

В редакции BBC объяснили, что карта с "неукраинским" Крымом была неправильной.

"Исправление: в предыдущей версии этой публикации была неправильная карта. Просим извинения за ошибку", - добавили в ВВС.

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  • Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба.
  • На месте катастрофы сразу нашли тела 22 погибших, утром сегодня - еще одного, в полдень – еще двоих. Двое с травмами были госпитализированы. Утром один из госпитализированных умер.
  • Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.
  • Президент Владимир Зеленский объявил сегодня в Украине день траура для почтения памяти погибших летчиков и курсантов.
Ан-26 авиакатастрофа Чугуев Телеканал ВВС карта Укаины Крым
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