Крушение режима Лукашенко: Тихановская раскрыла планы по Беларуси

Мы работаем над тем, чтобы вернуть власть народу - Тихановская / Скриншот YouTube

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила крушении режима действующего главы государства Александра Лукашенко и выразила готовность стать президентом страны на переходной период, в рамках которого будут приняты реформа.

Как рассказала Тихановская в ходе своего видеообращения, режим Лукашенко разваливается, а представители его режима в скором времени будут вынуждены договариваться с белорусским народом, поскольку у них не будет другого выхода.

При этом политик готова стать главой государства на переходной период.

"Я беру на себя эту ответственность, зная, что я не одна", - сказала Тихановская.

Также она добавила, что белорусская оппозиция уже разработала формат проведения новых выборов и проект Конституции страны. Конституционную реформу планируют провести после ухода Александра Лукашенко. Кроме того, планируется принятие программы помощи уязвимым группам и белорусскому среднему бизнесу.Читайте такжеТихановскую обвинили в тайной встрече с представителями Кремля

"Мы работаем над тем, чтобы облегчить и ускорить переходный период и вернуть власть народу", - подчеркнула Тихановская.

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