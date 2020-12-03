Крушение режима Лукашенко: Тихановская раскрыла планы по Беларуси

Окружение Лукашенко в скором времени будет вынуждено пойти на переговоры с народом Беларуси, утверждает Светлана Тихановская.
Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила крушении режима действующего главы государства Александра Лукашенко и выразила готовность стать президентом страны на переходной период, в рамках которого будут приняты реформа.
Как рассказала Тихановская в ходе своего видеообращения, режим Лукашенко разваливается, а представители его режима в скором времени будут вынуждены договариваться с белорусским народом, поскольку у них не будет другого выхода.
При этом политик готова стать главой государства на переходной период.
"Я беру на себя эту ответственность, зная, что я не одна", - сказала Тихановская.
Также она добавила, что белорусская оппозиция уже разработала формат проведения новых выборов и проект Конституции страны. Конституционную реформу планируют провести после ухода Александра Лукашенко. Кроме того, планируется принятие программы помощи уязвимым группам и белорусскому среднему бизнесу.Читайте такжеТихановскую обвинили в тайной встрече с представителями Кремля
"Мы работаем над тем, чтобы облегчить и ускорить переходный период и вернуть власть народу", - подчеркнула Тихановская.
Светлана Тихановская новости
- Белорусский политик Светлана Тихановская 13 ноября объявила о создании народного трибунала в Беларуси, задача которого – привлечение к ответственности всех причастных к преступлениям против активистов. Также она предложила инициативу, в случае запуска которой люди получат право задерживать лиц, нарушающих белорусское законодательство – включая Александра Лукашенко и его окружение.
- В оппозиции Беларуси заявили о прекращении призывов Лукашенко к переговорам и заверили, что уже после 20 декабря ситуация в стране серьезно изменится.
- 29 ноября Тихановская рассказала о новом этапе белорусской забастовки, целью является уход Александра Лукашенко с поста главы государства.