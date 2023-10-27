"Крым никогда не был частью Украины": Явлинский опозорился скандальным заявлением

Григорий Явлинский продвигает нарративы Кремля, называя развязанную РФ войну с Украиной "специальной военной операцией".

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Григорий Явлинский опозорился скандальным заявлением / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Основатель либеральной партии Яблоко, бывший кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский сделал скандальное заявление относительно принадлежности оккупированного РФ Крыма.

Говоря об административном делении в бывшем СССР он подчеркнул, что зачастую внутренние границы проводились исходя их политико-административной целесообразности. По его мнению, это же касается и Крыма.

"В этом смысле когда-то и Крым передали Украине тоже с этой целью – просто чтобы удобней было управлять. Больше ничего. Никакого принципиального содержания в этом в этом не было, ну, потому что все знали, что Крым никогда не был частью, я не знаю, национальной украинской территории или еще что-то такое", - заявил российский "либерал". видео дня

Обратим внимание, что Явлинский также в духе Кремля называет развязанную РФ войну с Украиной "специальной военной операцией".

"СВО" и "прекращение огня": что известно о встрече Явлинского с Путиным

Отметим, что накануне появилась информация о том, что Явлинский встретился с диктатором Владимиром Путиным. В частности, сообщалось, что главной темой встречи была "необходимость соглашения о прекращении огня" в зоне "военной спецоперации" в Украине. При этом кто именно должен прекратить огонь, в релизе Яблока не сообщается.

Отмечается, что Явлинский неоднократно высказывался за "прекращение огня", но как его прекратить и кто виноват в развязанной войне — не озвучивал, а о Путине говорил просто как о "фигуре, принимающей решения", у которой мало информации.

По данным СМИ, Явлинский — в списке "демократических кандидатов", которых Кремль готовит для участия в президентских выборах 2024 года. По мнению политологов, власти на выборах президента нужен безопасный "либеральный кандидат".

Ранее эксперт спрогнозировал, каких противников подберут Путину на выборах. Как говорит Игорь Эйдман, скорее всего, против Путина на выборах выпустят совсем уже старых кандидатов - вроде Зюганова или Явлинского.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Явлинский был в списке подписантов письма против агрессии РФ в отношении Украины. Также в тексте говорится, что война не только не соответствует интересам России, но и несет угрозу ее существованию.

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