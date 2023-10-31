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Кто будет президентом РФ: в Сети узнали о грандиозных перестановках в Кремле

Анна Ярославская
31 октября 2023, 09:57
30 октября якобы "состоялись "смотрины" двойника покойного президента Владимира Путина представительным составом постоянных членов Совета Безопасности РФ".
Путин, Патрушев, Кремль
Президентом возможно будет и не Путин / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот, Совбез РФ

После заявления о якобы смерти российского диктатора Владимира Путина Telegram-канал Генерал СВР пишет о том, что сейчас происходит в Кремле и заявляет, что там якобы готовятся к грандиозным перестановкам.

Канал утверждает, что 30 октября якобы "состоялись "смотрины" двойника покойного президента России Владимира Путина представительным составом постоянных членов Совета Безопасности РФ".

"Дублер уже проводил подобные совещания, но это было при жизни Путина, а сейчас Николай Патрушев устроил своеобразное принятие дублера в образе президента всеми, кто имеет отношение к первому и, частично, второму кругу лиц близких к "президенту", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев считает, что все присутствовавшие на совещаниях "признаЮт дублера "президентом" и готовы принимать новые правила игры".

"А игра затевается грандиозная", - отмечает Генерал СВР.

Якобы началось обсуждение действительно большого транзита и пересмотра сфер влияния.

"Во-первых, Патрушев готовится поменять Правительство, и выкинуть оттуда всех лишних, раздав места тем, кто сейчас объединился вокруг него. Это будет преподнесено как: "президент озадачился реформами и готовит новую команду, которой всецело доверяет", - сообщают на канале.

"Во-вторых, решается вопрос с будущим президентом. И далеко не факт, что это будет "Путин" в виде дублера. Сейчас активно обсуждается вопрос: "Если Евросоюз и ряд стран всё равно не признает следующий срок "Путина", то может имеет смысл провести преемника и снять заодно все вопросы с двойником", - добавили на канале.

Генерал СВР добавляет, что "окружение "президента" уже не сильно волнуется и даже считает смерть Путина началом чего-то нового и хорошего".

"Многие устали от постоянно довлеющей темы войны и санкций, заговорили о возможности переговоров о мире, но, конечно, на "выгодных" условиях, которые пока и сформулировать толком не могут", - резюмировали на канале.

Стоит добавить, что Telegram-канал "Генерал СВР" ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ, имя которого не раскрывают. По некоторым данным, к каналу относится российский политолог Валерий Соловей. В связи с этим он проводил обыски. РосСМИ писали, что Соловей проводил прямые эфиры с неким Виктором Михайловичем, которого тот называл администратором канала и бывшим генералом СВР.

Болезнь и "смерть" Путина

23 октября Telegram-канал Генерал СВР писал, что у Путина вечером 22 октября произошел серьезный приступ - кремлевский диктатор чуть не умер, однако медикам удалось его откачать. По данным канала, к Путину срочно вызвали медиков. Врачи провели реанимацию. У президента РФ якобы была остановка сердца.

Вечером 26 октября Генерал СВР сообщил, что Путин якобы "умер" вследствие остановки сердца в резиденции на Валдае, и в России "начинается переворот".

После того как появилась информация о смерти российского диктатора Владимира Путина, Сеть взорвалась мемами.

На фоне слухов о смерти российского диктатора Владимира Путина западные СМИ пишут о том, кто мог бы стать преемником президента РФ. Возможные варианты описало издание The Independent.

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