Латвия забрала в свой бюджет $30 млн экс-соратника Януковича / Reuters

Латвийские власти сняли арест и зачислили в бюджет страны 30 миллионов долларов США, которые украинское следствие связывает с бизнесменом и экс-нардепом Юрием Иванющенко (находившегося в ближнем круге соратников бывшего президента Виктора Януковича. Об этом сообщает портал Украинская правда со ссылкой на Офис генпрокурора.

Как сообщают правоохранители, Генпрокуратура Украины (ГПУ) в 2014-2019 годах расследовала производство по подозрению Иванющенко в незаконном обогащении и присвоении денежных средств. В этом деле были арестованы деньги, которые принадлежали нескольким компаниями и были размещены в латвийском банке.

В 2019 году ГПУ передала в уголовное производство в Национальное антикоррупционное бюро.

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Параллельно расследование о легализации этих средств вели латвийские правоохранители. В октябре 2019 года по результатам этого расследования суд в Риге решил конфисковать около 30 миллионов долларов.

В феврале 2020 года прокуратура Латвии сообщила украинской стороне, что арест денег продлится до 6 апреля. И, если до этого в Украине не примут решение о конфискации, то средства перечислят в бюджет Латвии.

Поскольку по состоянию на 6 апреля 2020 года украинские суды не вынесли приговор в отношении Иванющенко, Латвия сняла арест с денежных средств и перечислила их в свой бюджет.

Как рассказали журналистам УП на условиях конфиденциальности в правоохранительных органах стало известно, что деньги были арестованы в эпизоде дела, касающемся незаконного обогащения.

Однако в августе 2019 года, перед передачей дела в НАБУ, этот эпизод закрыли на основании решения Конституционного Суда. Антикоррупционное бюро получило в расследование дело без части о незаконном обогащении.

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