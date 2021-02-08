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В Латвии запретили российский телеканал из-за лютой ненависти к Украине

8 февраля 2021, 13:42

На телеканале Россия РТР в ходе дискуссии ведущая предложила ввести на территорию Украины российские войска, чтобы успокоить всех. Теперь канал под запретом.

телевидение, TV
В Латвии запретили российский телеканал из-за лютой ненависти к Украине / 17tv.com.ua

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) в понедельник, 8 февраля, принял решение запретить трансляцию телеканала "Россия РТР" (международная версия канала Россия 1) на территории страны. Запрет будет действовать год, заявил председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш.

"Мы свое информпространство защищали, защищаем и будем защищать", - подчеркнул Аболиньш, его цитирует Delfi. По его словам, решение вступит в силу 15 февраля.

Сообщается, что летом NEPLP констатировал разжигание ненависти в передаче "60 минут" на этом телеканале и начал процесс ограничения. Участники программы, а также ведущая Ольга Скабеева при разговоре об Украине использовали обозначения, которые расцениваются как язык ненависти. В частности, Украина была названа террористическим государством, а ее бывший президент Петр Порошенко - террористом.

В ходе дискуссии ведущая предложила ввести на территорию Украины российские войска, чтобы успокоить обе стороны конфликта.

Отметим, это не первый раз, когда NEPLP ограничивает ретрансляцию "Россия РТР" в Латвии. Например, в январе 2019 года телеканал запретили на три месяца.

Санкции против телеканалов – о чем сообщалось ранее:

  • 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
  • 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK). По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.
  • 5 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что введение санкций против телеканалов 112, NewsOne и ZIK стало началом освобождения территории Украины – Донбасса и Крыма.

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