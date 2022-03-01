Лавров в ООН разразился обвинениями в адрес Украины: десятки дипломатов вышли из зала

Выступление Лаврова в ООН / Скриншот

Перед выступлением главы МИД РФ Сергея Лаврова по видеосвязи на заседании Совета ООН по правам человека дипломаты десятка стран в знак протеста вышли из зала. Он зачитал заявление, в котором Москва, дескать, оправдывает свое военное нападение на Украину тем, что Киев якобы нарушает права человека. Сам он лично в Женеву не попал, поскольку для России теперь закрыто европейское воздушное пространство.

Как сообщает Spiegel, как заранее скоординированной акции были привлечены посол Германии Катерина Сташ и десятки других делегаций.

Лавров по видеосвязи зачитал свое заявление, в котором сказал, что Россия напала на Украину якобы из-за нарушения прав человека со стороны Киева.

Сначала Лавров хотел приехать на встречу лично, но его поездку отменили из-за того, что небо Европы теперь для России закрыто.

Глава МИД РФ обвинил Запад в "одержимость" санкциями, которые Москва, дескать, считает незаконными. Якобы они вводятся против обычных людей.

"Запад явно потерял контроль над собой, потому что хочет выплеснуть свой гнев на Россию", - говорит Лавров.

Напомним, Россия 24 февраля ввела войска на территорию Украины под предлогом, дескать, "денафицикации" и "демилитаризации" страны. Российские войска обстреливают мирные жилые кварталы и пускают ракеты по гражданской инфраструктуре.