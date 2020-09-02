Лавров заявил о 200 экстремистах в Беларуси, которых готовили в Украине

Лавров рассказал об украинских экстремистах в Беларуси / Reuters

Около 200 экстремистов, прошедших подготовку в Украине, сейчас находятся на территории Беларуси.

Такое заявление в среду, 2 сентября, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает Известия.

По словам главы МИД России, спецслужбы должны ими заняться.

Лавров уточнил, что радикальные действия в ходе белорусских протестов провоцируются и финансируются с территории Украины.

"Там есть и "Трезубец" Степана Бандеры, и С14, есть "Национальный корпус", есть "Правый сектор". Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси, финансируя соответствующие мероприятия, науськивая тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами к тому, чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстрации в белорусской столице", — сказал Лавров.

Также Лавров подчеркнул, что Москва будет твердо отвечать на попытки оторвать Белорусь от России.

"Когда те, кто пытается раскачать обстановку в Беларуси, кто уже не один год пытается путем неуклюжих заигрываний с Минском оторвать Беларусь от России, подорвать основы функционирования Союзного государства, будем достойно, твердо отвечать", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Читайте такжеУкраинский сценарий реализовать не позволили: глава МИД Беларуси отчитался ЛавровуНапомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва видит попытки раскачивать ситуацию в Беларуси, а литовские соседи перешли все грани приличия.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы убеждены, что белорусский народ имеет все возможности самостоятельно эту проблему решить. Да, есть вопросы, которые необходимо обсуждать, - это очевидно. Но пытаться сразу же выступать неким судьей, как это пытаются делать наши западные коллеги, сразу выносить свои приговоры, пытаться исполнять эти приговоры путем введения санкций, и прочих угроз, мы считаем недопустимым в современном мире", - сказал Лавров.