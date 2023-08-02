Летели стулья: россияне встряли в 'пьяную' драку в Турции и пожалели

Россиянам в качестве компенсации предложили бунгало на пляже, 25 минут массажа и посещение ресторана, который и так входит в путевку.

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Мужчина получил травму головы / Коллаж Главред. Фото: скриншоты

Российские туристы встряли в "пьяную" драку в одном из пятизвездночных отелей Турции в первый же день своего приезда.

По словам самих россиян, все началось со знакомства с неким фотографом Ричардом. После "бурного" вечера в местном клубе тот начал уговаривать компанию купить ему дорогую выпивку.

Общение переросло в конфликт. Россиянин по имени Никита из Новомосковска решил якобы "разнять" нападавших. На место события прибежала администрация заведения и тогда, по утверждению туристов, началась настоящая драка - в россиян полетели стулья, досталось и девушке Никиты.

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Сам Никита якобы получил открытые раны и травму головы.

Как пишет пропропагандистское издание SHOT, в качестве компенсации россиянам предложили бунгало на пляже, 25 минут бесплатного массажа и бесплатное посещение a la Carte ресторана, который и так входит в путёвку.

Смотрите видео инцидента на Главред ниже:

Это не первый случай, когда россияне позорятся за границей. Накануне так же "гостеприимно" российских туристов встретили в Батуми.

Там толпа местных жителей вышла на акцию протеста против прибытия круизного лайнера с путинскими пропагандистами. В итоге россияне отправились домой, а Грузию из маршрута убрали.

Занятный случай произошел и в отеле Турции. Сообщалось, что граждане страны-агрессора России пытались вынести с собой из отеля 35 кг еды после отдыха в турецкой Анталии.

На видео видно, как работники отеля перед выселением отдыхающих проверяют их номер и находят в холодильнике и на полках очень много еды. Россиянка, голос которой можно услышать за кадром, пытается оправдаться, мол, это просто "еда в дорогу, чтобы есть ее в поезде".

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