Лукашенко намерен посадить оппозицию Беларуси за стол переговоров

Лукашенко по-прежнему не воспринимает массовые протесты в Беларуси / Reuters

Избранный по версии Центризбиркома Беларуси президент Александр Лукашенко готов вести переговоры по урегулированию кризиса в стране с трудовыми коллективами и оппозиционными политиками. Политик раскритиковал массовые протесты и не намерен говорить с гражданским обществом.

Об этом сообщает Белта.

По словам действующего главы Беларуси, он готов пойти на переговоры с белорусским народом. В частности, с трудовыми коллективами, учителями, рабочими и врачами.

"Давайте садиться – представители всех трудовых коллективов, студенческих коллективов (это будущая элита нашей страны, с ними и надо вести этот диалог). И с трудовыми коллективами, которые сегодня работают, не глядя ни на что. И крестьяне имеют право на свое слово, и рабочие хотят свое слово сказать, и специалисты этих предприятий, и учителя, и врачи", - сказал Лукашенко.Читайте такжеТихановская рассказала, как Лукашенко заставят уйти с поста президента Беларуси

Политик также утверждает, что он не видит смысла говорить с улицей и под давлением "бесчинствующих молодчиков" не собирается вести никаких переговоров. Однако белорусский глава выразил готовность конструктивно поговорить с представителями альтернативных политических сил.

"Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице", - добавил Лукашенко.

Акцентируя внимания на том, что он предпочел бы дискуссию исключительно с трудовыми коллективами, Лукашенко подчеркнул намерение включить в переговоры вопрос внесения изменений в Конституцию Беларуси.

Ранее в МИД Беларуси выразили готовность к проведению переговоров с Западом. Однако такие мероприятия могут быть реализованы только с учетом принятия западными странами политической позиции официального Минска.

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