Лукашенко опять назвал россиян братьями / Reuters

Во вторник, 1 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко сделал громкое заявление об отношениях с Россией. Он подчеркнул, что получил урок, а Россия и Беларусь продолжат тесное сотрудничество, которое длилось и раньше, несмотря на заявления о том, что отношения между странами якобы стали прохладнее.

Об этом сообщает БелТА.

По его словам, он вместе с Путиным сохранят общее Отечество.

"В послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня – братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России – ред.) уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока", – высказался президент Беларуси.

Читайте такжеМассовые санкции против режима Лукашенко: в Литве анонсировали еще один ударНапомним, 4 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Российская Федерация поменяла братские отношения с Беларусью на партнерские. Однако Москва все равно останется ближайшим союзником Минска.

Об этом сообщает Белта.

"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно", - заявил Лукашенко.