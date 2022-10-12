Лукашенко открыто перебросил в РФ белорусские танки в помощь русским оккупантам - Генштаб ВСУ

Лукашенко открыто перебросил в РФ белорусские танки/ коллаж УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о готовности страны оказать помощь стране-агрессору, России, в войне против Украины. Об этом сказано в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 12 октября.

По данным украинских офицеров, Лукашенко активно содействует русским оккупантам ‒ в первую очередь с ремонтом поврежденной на линии фронта техники.

Ранее Лукашенко уже публично подтверждал ‒ Беларусь участвует в войне. Однако якобы не отправляет на фронт солдат-беларусов.

Также в Генштабе ВСУ сообщили ‒ в Беларуси снята с хранения и отправлена в Белгородскую область первая партия из двадцати советских танков модели Т-72. В Сети уже опубликовали видео с переброской техники. Кроме танков, там были замечены также зенитные ракетные комплексы.

В свою очередь, российские оккупационные войска продолжают перебрасывать оружие на территорию Беларуси. В частности, туда поступают иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые в армии оккупантов массово переименовываются в "Герань-2".

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября заявил, что договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в Беларуси. По его словам, Беларусь начинает задействовать российскую группировку, так как "уровень угрозы достигает нынешнего уровня". Лукашенко также обвинил Украину якобы в "открытии фронта против Беларуси".

Ранее Лукашенко говорил, что Минск поддерживает Москву в войне против Украины. По его словам, белорусская республика якобы верит в "демилитаризацию" Киева и опасается якобы размещения НАТО ядерного оружия на территории украинского государства.

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