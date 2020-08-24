Лукашенко потребовал увольнять непокорных учителей / Reuters

В понедельник, 24 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране — государственное образование, государственные школы, государственная идеология, и кому это не нравится – могут уйти.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"И те, кто хочет следовать этим принципам, — пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, — значит, они в школе быть не должны", — заявил Лукашенко.

При этом он потребовал защитить школьных учителей от нападок.

"Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жёстко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей", — сказал он.

Президент добавил: "Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться".

Читайте также"Как крысы разбежались": Лукашенко опустился до оскорблений в адрес протестующихНапомним, накануне в Беларуси прошли масштабные акции протеста. Вечером президент Александр Лукашенко на вертолете прилетел во Дворец независимости в Минске.

Соответствующее видео было распространено в Сети.

На кадрах видно, как Лукашенко в бронежилете выходит из приземлившегося вертолета.

Отметим, что в руках у него был автомат, в котором отсутствовал магазин для патронов.

При этом Лукашенко поприветствовал людей в камуфляже, встречавших его.