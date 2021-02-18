Лукашенко раскрыл подробности встречи с Путиным и сказал, будет ли что-то просить

Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в 20-х числах этого месяца, сказал нелегитимный глава Беларуси / Reuters

Александр Лукашенко, который не признал нелегитимными президентские выборы в Беларуси 2020, сообщил, что встретится с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в 20-х числах февраля.

Нелегитимный белорусский лидер во время встречи с госсекретарем Союзного государства РФ и Беларуси Григорием Рапотой заявил, что не будет что-то просить во время встречи, пишет Белта.

Лукашенко утверждает, что они с Путиным давно договорились о встрече и во время нее обсудят некоторые направления сотрудничества.

"Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся… Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, "Лукашенко приедет аж три миллиарда долларов просить". Нет, я не еду туда чего-то просить", – заявил он.

Ранее появилась информация, что Александр Лукашенко и Владимир Путин могут встретиться в российском городе Сочи 22 и 25 февраля.

Журналисты выяснили, что нелегитимный президент Беларуси попросит у российской стороны транш кредита на сумму 3 млрд долларов – это остаток средств, которые Россия уже выделила Минску на строительства Белорусской АЭС, однако они не были израсходованы.

Потом спикер белорусского Минфина Ирина Комар не подтвердила, что во время новой встречи Лукашенко и Путина будет обсуждаться предоставление Беларуси миллиардного транша кредита.

Справка. В Беларуси летом прошлого года были президентские выборы, на которых Александру Лукашенко приписали более 80% голосов избирателей. Стартовали массовые акции протеста оппозиции и ее сторонников, силовики жестоко расправлялись с протестующими.

Запад не признал выборы в Беларуси легитимными, а Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой. Срок действия президентских полномочий Лукашенко уже истек.

В сентябре 2020-го Лукашенко и Путин провели встречу в Сочи, и РФ решила выделить белорусскому государству кредит в сумме 1,5 млрд долларов. В белорусской оппозиции заявили, что деньги могут пойти на борьбу с протестующими.