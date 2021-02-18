Лукашенко раскрыл подробности встречи с Путиным и сказал, будет ли что-то просить

Лукашенко утверждает, что давно договорился с Путиным о встрече.
Александр Лукашенко, который не признал нелегитимными президентские выборы в Беларуси 2020, сообщил, что встретится с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в 20-х числах февраля.
Нелегитимный белорусский лидер во время встречи с госсекретарем Союзного государства РФ и Беларуси Григорием Рапотой заявил, что не будет что-то просить во время встречи, пишет Белта.
Лукашенко утверждает, что они с Путиным давно договорились о встрече и во время нее обсудят некоторые направления сотрудничества.
"Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся… Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, "Лукашенко приедет аж три миллиарда долларов просить". Нет, я не еду туда чего-то просить", – заявил он.
- Ранее появилась информация, что Александр Лукашенко и Владимир Путин могут встретиться в российском городе Сочи 22 и 25 февраля.
- Журналисты выяснили, что нелегитимный президент Беларуси попросит у российской стороны транш кредита на сумму 3 млрд долларов – это остаток средств, которые Россия уже выделила Минску на строительства Белорусской АЭС, однако они не были израсходованы.
- Потом спикер белорусского Минфина Ирина Комар не подтвердила, что во время новой встречи Лукашенко и Путина будет обсуждаться предоставление Беларуси миллиардного транша кредита.
Справка. В Беларуси летом прошлого года были президентские выборы, на которых Александру Лукашенко приписали более 80% голосов избирателей. Стартовали массовые акции протеста оппозиции и ее сторонников, силовики жестоко расправлялись с протестующими.
Запад не признал выборы в Беларуси легитимными, а Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой. Срок действия президентских полномочий Лукашенко уже истек.
В сентябре 2020-го Лукашенко и Путин провели встречу в Сочи, и РФ решила выделить белорусскому государству кредит в сумме 1,5 млрд долларов. В белорусской оппозиции заявили, что деньги могут пойти на борьбу с протестующими.