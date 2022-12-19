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Лукашенко сплясал под дудку Путина и поклянчил диалога у Запада: что говорили диктаторы в Минске

19 декабря 2022, 17:38
Директоры Беларуси и России Лукашенко и Путин собрались продолжать сотрудничать в различных сферах и уже, дескать, превентивно "победили санкции Запада".
Лукашенко, Путин
Директоры Путин и Лукашенко собрались в Минске 19 октября / Скриншот YouTube

Два диктатора Европы – Владимир Путин и Александр Лукашенко – собрались в Минске и заявили, что будут продолжать сотрудничать. Путин видит в Беларуси "союзника" и намерен работать с республикой в сфере космоса. Лукашенко поклянчил диалога у Запада и похвастался, дескать, "победой" над "негативными последствиями санкционного давления".

На открытой встрече Путин и Лукашенко сделали ряд заявлений о двустороннем сотрудничестве Москвы и Минска.

Судя по заявлениям Путина, кроме как с Беларусью России больше не с кем развивать партнерство.

Лукашенко, в свою очередь, хитро намекнул Западу о желании договориться.

О чем вещал Путин

"Белоруссия является нашим союзником в прямом смысле этого слова"

"Экономика - приоритет в развитии отношений России и Белоруссии"

"У России и Белоруссии есть планы по сотрудничеству в космосе"

"Россия и дальше готова развивать атомные проекты в Белоруссии, науку, готовить кадры"

Что рассказывал Лукашенко

"Белоруссия и РФ, несмотря на "некоторые шероховатости", находят ответы на все угрозы"

"России и Белоруссии благодаря совместной работе удалось преодолеть возможные негативные последствия санкционного давления"

(Лукашенко "выразил надежду", что, - ред.) "Запад "прислушается к голосу разума" и диалог о безопасности возобновится".

Встреча Лукашенко и Путина в Минске

Российский директор Владимир Путин 19 декабря, впервые за три года, сам приехал поговорить со своим коллегой-диктатором Александром Лукашенко в Минск. Лукашенко встречал Путина вместе с сыном. Путин, когда сходил с трапа самолета, не заметил последнюю ступеньку, и смешно ее перепрыгнул.

Путин прилетел в Минск в сопровождении истребителей страны-агрессора. Для конспирации россияне подняли в воздух еще три правительственных борта. Кроме Путина в столицу республики Беларусь прибыли еще и Шойгу с Лавровым.

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев накануне заявил, что Путин наверняка поехал в Минск, чтобы уговорить Лукашенко к более широкому участию войск Беларуси в войне против Украины. Российскому диктатору нужно, чтобы войска Беларуси участвовали в наземных операциях.

Смотрите видео ТСН - Беларусь не хочет воевать с Украиной

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