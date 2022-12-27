Лунтик превращается в Жирика: Гиркин высмеял "астролога" Медведева

Игорь Гиркин сравнил Дмитрия Медведева с Владимиром Жириновским.

Игорь Гиркин, Дмитрий Медведев / УНИАН, скриншот YouTube

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) высмеял Дмитрия Медведева, который возомнил себя астрологом.

По словам бывшего главаря боевиков "ДНР", прихвостень Путина решил занять место придворного шута, которое освободил Жириновский.

"На мой взгляд, Димон подумал, что перспектива "преемника Самого", пожалуй, слишком опасна в нынешние времена. И надо что-нибудь "выдать" такое, особенно глупое, чтобы все возможные конкуренты успокоились и облегченно вздохнули. Гораздо безопаснее претендовать на вакантную сейчас должность "заместителя Жирика" (хотя за нее тоже сейчас идет нешуточная драка)", - пишет Гиркин.

По его словам, Медведев имеет все качества для подобного перевоплощения

"Есть и богатая история прошлых "отливов в граните" (наиболее знаменитый - "Денег нет, но вы держитесь и хорошего вам настроения!"), достойных лучших перлов покойного Вольфовича. Немного не хватает безудержной истеричной экспрессии, летящих во все стороны слюней и публичного оскорбления действием оппонентов, но если старательно прорепетировать. В общем - риторика уже "вполне", осталось доработать сценический образ", - заявил Гиркин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Медведев выдал в общественное пространство прогноз на будущий год. В потоке его бредового сознания США ожидает гражданская война, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства, создание союзного государства Техаса и Мексики. А потом якобы именно Илон Маск станет президентом США - но только в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами.

До того Медведев пугал жителей Земли ядерными угрозами. Он говорил, что Россия может применить ядерное оружие в случае "нападения" на "ее территории" или союзников Москвы. Также он сказал, что Кремль приложит "максимум усилий", чтобы у Украины не появилось ядерного оружия.

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