Любовница Путина Кабаева обзавелась роскошными домами в Турции: в сделке замешан Эрдоган - СМИ

Любовница Путина Кабаева обзавелась роскошными домами в Турции / скриншот

У любовницы главы страны-агрессора Владимира Путина экс-гимнастки Алины Кабаевой обнаружили два новых роскошных дома в Турции. Два объекта якобы были приобретены через близкого помощника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом заявил источник в оппозиции Кремля – израильский бизнесмен российского происхождения Леонид Невзлин, пишет Daily Мail.

Он утверждает, что турецкий лидер "выделил" свою президентскую охрану в дорогие "дома". Однако никаких конкретных подробностей относительно предполагаемых сделок не сообщает и не представляет никаких конкретных доказательств своих утверждений в отношении двух предполагаемых домов.

Читайте такжеНаследник Путина с Кабаевой не получит швейцарского паспорта – СМИНапомним, в шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза (которые ‒ наказание за войну РФ с Украиной) включили вероятную любовницу российского диктатора Путина ‒ бывшую гимнастку Алину Кабаеву.

Также сообщалось, что в РФ из открытых баз данных исчезли все сведения о холдинге Национальная Медиа Группа, который ранее возглавляла возлюбленная президента РФ Владимира Путина Алина Кабаева. Реестр зачистили после введения против Кабаевой санкций.

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