"Людей не жалеют совсем": Путину привиделись немыслимые потери в войне в Украине

Путин / kremlin.ru

Президента России Владимира Путина заявил, что по данным российской стороны, соотношение человеческих потерь на войне в Украине якобы составляет 1 к 7 или 1 к 8.

На дискуссионном клубе Валдай он заявил, что потери иду в пользу оккупационных войск.

"Потери там местами, говорю об этом с сожалением, потери бывают 1 к 10, 1 к 8. Последнее время почти всегда 1 к 7 или 1 к 8. Людей не жалеют совсем. Разве истинные патриоты своей страны могут это допустить", - подчеркнул он.

При этом он не уточнил, почему при таком явном "превосходстве" в России была объявлена мобилизация еще 300 тысяч военнослужащих.

Потери РФ на войне в Украине

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения погибли более 69 тысяч российских военных.

Российская сторона перестала называть свои потери еще весной 2022 года. А независимые СМИ подтвердили гибель не мене 7 800 россиян. Таким образом, согласно логике Путина, украинская сторона в этой войне уже якобы потеряла не менее 55 000 военных.

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