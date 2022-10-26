"У многих стран мира столько нет": Зеленский рассказал про огромные потери РФ

Только сегодня, 26 октября, в течение дня воздушную тревогу несколько раз объявляли по всей Украине, и удалось сбить очередной вертолет и дроны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты за время войны в Украине потеряла столько техники, сколько не было и не будет на вооружении большинства стран мира.
"Общее количество сбитых российских вертолетов приближается уже к 250. Российские оккупанты потеряли уже столько техники - авиационной и другой, - сколько большинство армий мира просто не имеют и никогда не будут иметь на вооружении. Восстановить эти потери России не получится", - подчеркнул Зеленский.
По словам президента, только сегодня, 26 октября, в течение дня воздушную тревогу несколько раз объявляли по всей Украине.
И украинским силам удалось сбить очередной вертолет и дроны.
Президент также поблагодарил бойцов за "постепенную и необратимую демилитаризацию врага".
Как ранее сообщали, воздушные силы ВСУ только утром 12 октября, смогли оставить оккупантов сразу без 4 вертолетов. Как говорится в сообщении Воздушных сил, украинские защитники сбили вражеские вертолеты в течение 18 минут.
Через день Военнослужащие зенитного ракетного подразделения воздушного командования Центр уничтожили вражеский вертолет, предположительно Ка-52.
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