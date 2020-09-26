"Люди разъярены": в Беларуси сделали прогноз о новых протестах

Против активистов действуют спецвойска, утверждает Евгений Липкович.
На сегодняшний день можно сделать вывод, что протестов в Беларуси стало меньше. В ходе событий в выходные могут произойти серьезные события, так как люди пребывают в состоянии злости. Однако протесты не будут отличаться от тех, которые были до инаугурации Лукашенко.
Об этом заявил белорусский блогер Евгений Липкович в эфире канала Украина 24.
По его словам, сейчас в Беларуси меньше протестов – белорусы ждут выходных, и именно в эти дни могут случиться яркие события.
"Протестов меньше сейчас. Сегодня народу вышло мало, активности большой нет. Все в напряжении ждут выходных. Я думаю, что на выходных может случиться нечто грандиозное, потому что люди разъярены", - сказал блогер.
Также он добавил, что против участников протестных акций в Беларуси режим Александра Лукашенко использует не внутренние войска, а специальные войска, участвующие в разгонах мирных политических митингов.Читайте такжеЭксперт спрогнозировал провал протестов в Беларуси и новую политику Лукашенко
"Но я не думаю, что протесты будут отличаться (от тех, что были до инаугурации). Против протестующих кидают специально обученные войска. Это даже не милиция. Участвуют (в разгонах) пока только белорусские войска", - подчеркнул Липкович.
- Напомним, на воскресенье, 27 сентября, анонсированы новые политические протесты в Беларуси. В этот день протестующие планируют провести народную инаугурацию Светланы Тихановской, которая, по мнению оппозиции, одержала победу на президентских выборах.
- 23 сентября Александр Лукашенко официально заступил на пост президента Беларуси. Инаугурация проходила тайно – мероприятие не освещалось в медиа, что не соответствует белорусскому законодательству.
- Тем временем страны Балтии расширили список санкций против режима Александра Лукашенко. Санкции введены по причине подтасовки результатов президентского избирательного процесса и применения насилия к протестующим.