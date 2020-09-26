"Люди разъярены": в Беларуси сделали прогноз о новых протестах

27 сентября в Минске пройдет новая протестная акция / GettyImages

На сегодняшний день можно сделать вывод, что протестов в Беларуси стало меньше. В ходе событий в выходные могут произойти серьезные события, так как люди пребывают в состоянии злости. Однако протесты не будут отличаться от тех, которые были до инаугурации Лукашенко.

Об этом заявил белорусский блогер Евгений Липкович в эфире канала Украина 24.

По его словам, сейчас в Беларуси меньше протестов – белорусы ждут выходных, и именно в эти дни могут случиться яркие события.

"Протестов меньше сейчас. Сегодня народу вышло мало, активности большой нет. Все в напряжении ждут выходных. Я думаю, что на выходных может случиться нечто грандиозное, потому что люди разъярены", - сказал блогер.

Также он добавил, что против участников протестных акций в Беларуси режим Александра Лукашенко использует не внутренние войска, а специальные войска, участвующие в разгонах мирных политических митингов.Читайте такжеЭксперт спрогнозировал провал протестов в Беларуси и новую политику Лукашенко

"Но я не думаю, что протесты будут отличаться (от тех, что были до инаугурации). Против протестующих кидают специально обученные войска. Это даже не милиция. Участвуют (в разгонах) пока только белорусские войска", - подчеркнул Липкович.