Маразм крепчал: в России хотят сделать из Медведева "президента Украины"

в России хотят сделать Медведева "президентом Украины" / скриншот

В Государственной Думе РФ предположили, что заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев хочет стать президентом "новой Украины", которая "по частям войдет в состав РФ".

В эфире пропагандистской программы на росТВ Михаил Делягин заявил, что поддерживает все заявления Медведева. Депутат предположил, что замглавы Совбеза понемногу начинает "президентскую кампанию".

"Хочется поддержать все, что говорит Дмитрий Анатольевич. Возникает ощущение, что он рановато начал президентскую кампанию. А что это может быть ещё? Возможно, это президентская кампания на должность главы условной новой Украины", – выдал Делягин.

Также он отметился бредом о "присоединении" Украины к России.

Читайте также"У него получается": Роднянский объяснил, почему Медведев хочет "выглядеть идиотом""Мы предполагаем, что Незалежная будет входить в состав России по частям – часть Запорожской области освободили, Херсон освободили, потом еще что-то освободят… Вероятно, мы будем интегрировать эти территории по ходу дела. Но, может быть, есть и другие мысли на этот счет, кто знает…", - раскатал губу российский депутат.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев разразился истерическим заявлением в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги из-за их визита в Киев.

Российский чиновник обозвал их, дескать, "европейскими ценителями лягушек, ливера и макарон" и назвал поездку якобы бессмысленной.

Также сообщалось, что Медведев разразился угрозами в адрес Украины. Российский чиновник назвал, мол, "прямым хамством в адрес России" планы Украины по возвращению захваченного Крыма. По его словам, полуостров Москва якобы не собирается отдавать, так как это станет "национальной изменой".

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