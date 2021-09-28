Маск, Безос и Арно – в тройке лидеров: Forbes опубликовал список богатейших людей планеты

Илон Маск стал самым богатым человеком мира / Reuters

Американский журнал Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых людей мира. В список вошли Илон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, а также другие бизнесмены и предприниматели.

Согласно оценкам специалистов Forbes, лидером списка стал Илон Маск, стоимость активов которого оценивается в 203,4 миллиарда долларов США. Далее следует основатель компании Amazon Джефф Безос, финансовое состояние которого оценили в 203,4 миллиарда долларов. Замыкает тройку Бернар Арно – владелец контрольного пакета акций компании LVMN. Принадлежащие ему активы оценили в сумму 176,3 миллиарда долларов.

ТОП-10 списка Forbes – самые богатые люди мира

Предприниматель, инженер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск – 203,4 миллиарда долларов

Основатель компании Amazon Джефф Безос – 197,7 миллиарда долларов

Глава компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно – 131,1 миллиарда долларов

Предприниматель, основатель компании Microsoft Билл Гейтс – 131,1 миллиарда долларов

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг – 126,4 миллиарда долларов

Программист, соучредитель компании Google Ларри Пейдж – 120,7 миллиарда долларов

Основатель и руководитель корпорации Oracle Ларри Элиссон – 119,6 миллиарда долларов

Соучредитель компании Google Сергей Брин – 116,3 миллиона долларов

Предприниматель, американский инвестор Уоррен Баффет – 101,5 миллиарда долларов

Богатейший человек Индии, бизнесмен Мукеш Амбани – 98,5 миллиарда долларов.

Примечательно, что доходы Илона Маска 27 сентября возросли на 3,8 млрд. долларов. Американский инженер – третий человек, который оказался в рейтинге Forbes.

Женщины в списке Forbes

Руководитель холдинга L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс – 84,7 миллиарда долларов (13 место в списке)

Дочь основателя корпорации Walmart Элис Уолсон – 65,3 миллиарда долларов (17 место в списке богатейших людей мира)

Самые богатые люди Украины

В мае Forbes Украина опубликовал список самых богатых людей страны. По оценкам экспертов журнала, первое место занял украинский миллиардер Ринат Ахметов. Его финансовое состояние оценили в 7,6 миллиарда долларов.

Вторым стал Виктор Пинчук – 2,5 миллиарда долларов. Третьим – Константин Жеваго с 2,4 миллиарда долларов.