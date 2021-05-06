Самые богатые люди Украины: новый рейтинг Forbes

Самый свежий рейтинг наиболее обеспеченных людей Украины претерпел некоторые изменения - правда, отнюдь не кардинальные и совсем не радикальные.
Известный украинский миллиардер Ринат Ахметов продолжает возглавлять рейтинг самых состоятельных граждан по версии экспертов журнала Forbes Украина. За год Ахметов благодаря бизнесу в сфере металлургии увеличил состояние до 7,6 миллиарда долларов.
В тройку самый богатых людей Украины также вошли бизнесмен Виктор Пинчук (2,5 миллиарда долларов) и Константин Жеваго (2,4 миллиарда долларов).
В десятку также вошли Игорь Коломойский (1,8 миллиарда долларов), Геннадий Боголюбов (1,7 миллиарда долларов), Александр и Галина Гереги (1,7 миллиарда долларов), Вадим Новинский (1,4 миллиарда долларов), Александр Ярославский (820 миллионов долларов) и Юрий Косюк (780 миллионов долларов).
К слову, бывший украинский президент Петр Порошенко опустился с третьего на седьмое место рейтинга с состоянием в 1,6 миллиарда долларов.
За год список обновился на 21%: 14 участников попали в перечень впервые (в том числе Виктор Медведчук (620 миллионов долларов), а семеро – вернулись после некоторого перерыва.
Среди абсолютных новичков наибольшее представительство – в IT-сфере и энергетике.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Американский бизнес-журнал Forbes обнародовал ежегодный рейтинг, в котором вернул экс-президента Украины Петра Порошенко в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия.
- В глобальном рейтинге миллиардеров за 2020 год бывший глава государства находился на 1729 месте с состоянием в 1,4 млрд.