glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Маск решил обрубить интернет Starlink для управления дронами ВСУ

9 февраля 2023, 10:40
В SpaceX заявили, что не хотят, чтобы спутниковый интернет Starlink использовали в наступательных целях.
Илон Маск
Илон Маск решил обрубить интернет для дронов ВСУ / Instagram Mask

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска приняла меры для того, чтобы украинские военные не могли использовать спутниковый интернет Starlink для управления беспилотниками в войне с российскими оккупантами. В компании заявили, что использование беспилотников Starlink выходит за рамки соглашения, которое SpaceX заключила с украинским правительством.

Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX, заявила во время конференции в Вашингтоне, что контракт был предназначен для гуманитарных целей, таких как предоставление широкополосного интернета больницам, банкам и семьям, пострадавшим от российского вторжения, пишет Reuters.

"Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях", - сказала она.

По ее словам, спутниковый интернет-сервис Starlink компании SpaceX "никогда не предназначался для использования в качестве оружия".

"Однако украинцы использовали его непреднамеренно и не в рамках каког—то соглашения", – сказала Шотвелл.

Он добавила, что есть вещи, которые компания может сделать, чтобы ограничить способность ВСУ использовать Starlink с беспилотниками.

"Есть вещи, которые мы можем сделать и уже делаем", – сказала Шотвелл, при этом отказавшись уточнить, какие именно меры приняла SpaceX.

Скандал с Илоном Маском и отключением Starlink в Украине

Правительства таких стран, как США и Франция, оплатили поставки терминалов Starlink в дополнение к тем, что были профинансированы SpaceX в частном порядке.

14 октября стало известно, что SpaceX якобы обратилась в Пентагон с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине. В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

В Пентагоне тогда подтвердили, что обсуждают финансирование Starlink в Украине после обращения Маска.

По данным издания CNN, в Украине в конце октября было отключено 1300 военных спутниковых терминалов Starlink из-за проблем с финансированием.

24 октября американский миллиардер Илон Маск отказался от своих слов и заявил, что SpaceX не отключила бы работу спутникового интернета для терминалов Starlink в Украине, даже если бы Пентагон отказался его финансировать.

Собеседник Politico сказал, что в Пентагоне существует мало уверенности в том, что Маску можно доверять. Это заставляет ведомство искать способ сохранить работу Starlink или соответствующий резервный вариант в Украине в обозримом будущем.

Другие новости:

война в Украине Илон Маск война России и Украины Starlink
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:19

Неожиданно получат нож в спину: какие знаки зодиака в 2023 году ждет парад зависти и лицемерия

11:12

Президент Зеленский прибыл в Брюссель

11:03

Пригожин заявил об остановке вербовки заключенных в ЧВК "Вагнер"Видео

10:54

Войска РФ способны высадить десант на севере или юге: в ГУР заявили, что ВСУ нанесут ответный ударВидео

10:40

Маск решил обрубить интернет Starlink для управления дронами ВСУВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:30

Эксперт спрогнозировал, как сильно враги смогут продвинуться на Донбассе

10:10

Наступление РФ и танки для Украины: ФРГ надавила на союзников из-за ситуации с Leopard 2 – BloombergВидео

09:57

Зэков Пригожина забирает Минобороны России: что это значит для насмнение

09:47

Кот, который выжил: как живет пушистик из Бахмута, которого привез военный в поезде Краматорск-КиевВидео

Реклама
09:41

"У него травма "Титаника": коллега Ди Каприо пояснила, почему он встречается только с юными девицами

09:04

Выплаты полгода: эксперт пояснил, кто из переселенцев может получить деньги второй раз

09:00

Наступление РФ уже началось, Украине важно продержаться до апреля – Виктор АндрусивВидео

08:57

В Польше погибли двое украинцев, еще две беженки получили ранения

08:43

"Срок – это недели": Украина получит решение по истребителям и другой боевой авиации – ПодолякВидео

08:43

Крах победобесия: путинское государство не переживёт поражениямнение

08:24

"Россия не должна выиграть эту войну": о чем говорили Зеленский, Макрон и Шольц на встрече в Париже

08:15

Что заменяет сливочное масло: как спасти выпечку, если дома не оказалось сливочного масла

07:50

Классический рецепт какао с молоком: не только согреться, но и вспомнить детствоВидео

07:49

Украине дадут дальнобойное оружие и мощное количество бронетехники – Зеленский о визите в БританиюВидео

07:39

Наступление РФ в Луганской области началось, ВСУ могут его использовать для контратаки - ISW

Реклама
07:05

Чтобы "лицо кухни" сияло чистотой: 5 простых способов, как отмыть стекло в духовке

06:49

Тысячи танков и бронемашин, сотни истребителей: РФ подготовила гору техники для нового наступления - СМИВидео

06:20

Повестку надо брать, в военкомат надо идтимнение

05:50

"Весной будет буря": астролог предупредила о массовой трясучке и серьезных изменениях для каждогоВидео

05:30

Кого не могут призвать на службу во время мобилизации и как оформляют бронь

03:45

Как в 40 выглядеть на 25: простые фокусы в макияже, которые сделают из вас конфеткуВидео

03:20

Фантастика за 10 минут: безумная шаурма с невозможно вкусной начинкой - рецептВидео

03:10

Зачем сыпать соль в обувь: очень действенный совет, который многих удивит

02:48

Гороскоп на сегодня 9 февраля 2023 : Рыбам – лень, Водолеям – кардинальные измененияВидео

02:32

"Зачем в таком виде выкладывать себя на публику?": Волочкова опозорилась на людяхВидео

02:02

"Как модель из 90-ых": Даша Квиткова сразила наповал идеальными формами в красном "бикини мести"Видео

01:31

Риск землетрясения в Украине: сейсмолог рассказал, каким регионам грозит опасностьВидео

00:51

Зачем 9 февраля в доме нужно зажечь свечи и развести огонь: приметы и что нельзя делатьВидео

00:31

Засияет, как новая монета: 5 неожиданно простых способов ликвидации жира и нагара со сковороды

00:24

Кремль готов сдавать захваченные украинские территории ради переговоров с Банковой - генералВидео

00:10

Гороскоп на неделю 13-19 февраля 2023: Рыбам – творчество и медитации, а Близнецам – новая жизнь

08 февраля, среда
23:31

Зеленский прилетел в Париж и встретился с Шольцем и Макроном: все подробностиВидео

23:20

Как принцесса: новый образ Киркорова рассмешил сходством с ПугачевойВидео

23:18

"Мы должны держаться": Зеленский назвал ключевую цель героической обороны БахмутаВидео

23:09

Тодоренко распустила сопли из-за фигуриста-путиниста КостомароваВидео

Реклама
22:48

"Пригожин уже смертник": правозащитница заявила, что "повар Путина" стремительно теряет авторитетВидео

22:43

"Горячая": 13-летняя дочь Брежневой удивила взрослым фотоВидео

22:42

Все пылает: в оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывыВидео

22:39

Зеленский удивил всех своим поступком на пресс-конференции в БританииВидео

22:19

Российская актриса, которая насмерть сбила человека, получила новый статусВидео

21:41

Истребители, военная помощь и танки: итоги визита Зеленского в БританиюВидео

21:39

Освобождение Крыма: Украина скоро начнет подготовку кадрового резерва для полуострова - ВерещукВидео

21:25

Депутат от СН Трубицын благодаря мошеннической схеме разворовал 14 млн помощи для ВСУ - расследование

21:01

Жених-миллионер внучки Софии Ротару рассказал, кого в своей жизни считает выигрышем в лотерею

20:48

"Выдали по ошибке": в России опозорили вдов погибших оккупантов и отобрали скандальные шубыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять