Маск решил обрубить интернет Starlink для управления дронами ВСУ

В SpaceX заявили, что не хотят, чтобы спутниковый интернет Starlink использовали в наступательных целях.

Илон Маск решил обрубить интернет для дронов ВСУ / Instagram Mask

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска приняла меры для того, чтобы украинские военные не могли использовать спутниковый интернет Starlink для управления беспилотниками в войне с российскими оккупантами. В компании заявили, что использование беспилотников Starlink выходит за рамки соглашения, которое SpaceX заключила с украинским правительством.

Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX, заявила во время конференции в Вашингтоне, что контракт был предназначен для гуманитарных целей, таких как предоставление широкополосного интернета больницам, банкам и семьям, пострадавшим от российского вторжения, пишет Reuters.

"Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях", - сказала она.

По ее словам, спутниковый интернет-сервис Starlink компании SpaceX "никогда не предназначался для использования в качестве оружия".

"Однако украинцы использовали его непреднамеренно и не в рамках каког—то соглашения", – сказала Шотвелл.

Он добавила, что есть вещи, которые компания может сделать, чтобы ограничить способность ВСУ использовать Starlink с беспилотниками.

"Есть вещи, которые мы можем сделать и уже делаем", – сказала Шотвелл, при этом отказавшись уточнить, какие именно меры приняла SpaceX.

Скандал с Илоном Маском и отключением Starlink в Украине

Правительства таких стран, как США и Франция, оплатили поставки терминалов Starlink в дополнение к тем, что были профинансированы SpaceX в частном порядке.

14 октября стало известно, что SpaceX якобы обратилась в Пентагон с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине. В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

В Пентагоне тогда подтвердили, что обсуждают финансирование Starlink в Украине после обращения Маска.

По данным издания CNN, в Украине в конце октября было отключено 1300 военных спутниковых терминалов Starlink из-за проблем с финансированием.

24 октября американский миллиардер Илон Маск отказался от своих слов и заявил, что SpaceX не отключила бы работу спутникового интернета для терминалов Starlink в Украине, даже если бы Пентагон отказался его финансировать.

Собеседник Politico сказал, что в Пентагоне существует мало уверенности в том, что Маску можно доверять. Это заставляет ведомство искать способ сохранить работу Starlink или соответствующий резервный вариант в Украине в обозримом будущем.

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